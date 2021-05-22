疫情爆發「給我們的4堂課」！陳建仁：誠實是最好的策略

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陳建仁以「壓制流行曲線，終結三級警戒」為題在臉書發文，用自己和外孫一問一答的方式說明，這次蔓延的英國變異株B.1.1.7，從華航機師和諾福特員工群聚、獅子會友群聚、宜蘭遊樂場群聚、到萬華茶藝館群聚，確診病例數呈幾何級數大量增加。
但自從那些「有可能被感染的人，或是懷疑自己有病的人，都跑出來篩檢」後，幾何級數就破功了，因為若檢查陽性，就會被隔離治療或觀察，密切接觸者也會被居家隔離。陳建仁認為，「勇敢出來篩檢的人，都是防疫的無名英雄」，防疫人人有責，大家一起努力，才能把原來會一發不可收拾的幾何級數流行曲線，狠狠地壓制下來。
而台灣本土這波病毒爆發，陳建仁指出給我們上了很重要的四堂課：
1.COVID-19病毒會不斷地尋找自己生命的出路，透過不斷地傳染、複製、突變，使得傳染力越來越強，輕症及無症狀感染者越來越多，因此讓感染者不容易警覺到自己已經得到感染，致使病毒散播的越快。
2.群聚餐飲很容易散播病毒，必須特別留意。脫下口罩吃東西、喝飲料、唱歌、抽菸，再加上未保持社交距離、不勤洗手，使得娛樂餐飲成為病毒散播的最佳途徑。原本傳染力就很高的B.1.1.7變異株，一旦進入了出入頻繁、密切接觸、划拳拚酒的茶藝館，自然會爆發大規模的疫情。
3.誠實是最好的策略。我們應該感謝大多數確診者，他們在疫調時都願意說出自己的茶藝館接觸史，使得密切接觸者的追蹤、檢驗、隔離，都能夠順利進行。一個人有10個密切接觸者，即使他只說出八名自己的家人、同事、鄰人是密切接觸者，卻隱瞞了兩名茶藝館內的接觸者，疫調已成功掌握80％需要居家隔離的人。旅遊史、職業史、接觸史和群聚史的疫調，比普篩更容易找出密切接觸者加以居家隔離，更有效率，也更快速省錢。
4.阻斷病毒傳染途徑，總是會出現無法預期的破口，再加上變異株的傳染力大幅提升，唯有盡快透過全民接種疫苗，提高族群的集團免疫力，才能有效克制病毒，開始過著健康平安、幸福美滿的新正常生活！（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。