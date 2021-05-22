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疫情爆發「給我們的4堂課」！陳建仁：誠實是最好的策略

▲前總統陳建仁今（22）日在臉書發文，直言台灣這波本土疫情爆發「給我們上了很重要的四堂課」。（圖／記者呂炯昌攝）
▲前總統陳建仁今（22）日在臉書發文，直言台灣這波本土疫情爆發「給我們上了很重要的四堂課」。（圖／記者呂炯昌攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 12:36:47

前副總統陳建仁今（22）日在臉書發文，透露自從中央流行疫情指揮中心宣布學校停課後，2個小外孫就常常到陳建仁家來做功課。而小外孫們看到陳建仁非常關注指揮中心的每日記者會，不免也會好奇疫情狀況。於是陳建仁以深入淺出的方式向他們解釋，更指出台灣這波本土疫情爆發，「給我們上了很重要的四堂課」。

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▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心昨（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
陳建仁以「壓制流行曲線，終結三級警戒」為題在臉書發文，用自己和外孫一問一答的方式說明，這次蔓延的英國變異株B.1.1.7，從華航機師和諾福特員工群聚、獅子會友群聚、宜蘭遊樂場群聚、到萬華茶藝館群聚，確診病例數呈幾何級數大量增加。

但自從那些「有可能被感染的人，或是懷疑自己有病的人，都跑出來篩檢」後，幾何級數就破功了，因為若檢查陽性，就會被隔離治療或觀察，密切接觸者也會被居家隔離。陳建仁認為，「勇敢出來篩檢的人，都是防疫的無名英雄」，防疫人人有責，大家一起努力，才能把原來會一發不可收拾的幾何級數流行曲線，狠狠地壓制下來。

而台灣本土這波病毒爆發，陳建仁指出給我們上了很重要的四堂課：

1.COVID-19病毒會不斷地尋找自己生命的出路，透過不斷地傳染、複製、突變，使得傳染力越來越強，輕症及無症狀感染者越來越多，因此讓感染者不容易警覺到自己已經得到感染，致使病毒散播的越快。

2.群聚餐飲很容易散播病毒，必須特別留意。脫下口罩吃東西、喝飲料、唱歌、抽菸，再加上未保持社交距離、不勤洗手，使得娛樂餐飲成為病毒散播的最佳途徑。原本傳染力就很高的B.1.1.7變異株，一旦進入了出入頻繁、密切接觸、划拳拚酒的茶藝館，自然會爆發大規模的疫情。  

3.誠實是最好的策略。我們應該感謝大多數確診者，他們在疫調時都願意說出自己的茶藝館接觸史，使得密切接觸者的追蹤、檢驗、隔離，都能夠順利進行。一個人有10個密切接觸者，即使他只說出八名自己的家人、同事、鄰人是密切接觸者，卻隱瞞了兩名茶藝館內的接觸者，疫調已成功掌握80％需要居家隔離的人。旅遊史、職業史、接觸史和群聚史的疫調，比普篩更容易找出密切接觸者加以居家隔離，更有效率，也更快速省錢。

4.阻斷病毒傳染途徑，總是會出現無法預期的破口，再加上變異株的傳染力大幅提升，唯有盡快透過全民接種疫苗，提高族群的集團免疫力，才能有效克制病毒，開始過著健康平安、幸福美滿的新正常生活！（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心21日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心21日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
28.13%71.88%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.34%25.66%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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