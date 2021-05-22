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彰基兒童血液腫瘤科主治醫師王唯豪回憶道，以往多數人擔心的是化療會不會有副作用、能不能參加畢業旅行等。但在跟小嘉告知是白血病時，小嘉的第一句話問：「那下個月會考怎麼辦？」讓他印象非常深刻。不過因為化療完抵抗力弱，不宜請假離院應試，經由家長向會考中心提出申請後，於病房內設置獨立考場。醫療團隊也對療程作了微調，讓小嘉在考前有三天時間不作治療，養足精神以備考試。
彰基兒童醫院院長陳家玉醫師表示，15、16二日是高中的入學會考，在一個月前，有一位小朋友來彰化基督教兒童醫院就診，被診斷出為白血病。那個時候，這個小朋友非常擔心一個月以後的會考，所以他跟主治醫師王唯豪醫師有談到這個事情。我們知道，會考對於學生是非常重要的，所以家長也向會考中心申請，希望在彰基兒醫設立會考中心，院方也全力配合，包括醫師急救的藥品、設備都有準備好，讓小朋友在彰基兒醫設立的會考病房，可以安心地、安全地考試，來完成他的心願。這10年來有近百位以上的白血病的小朋友，在彰基兒醫治療，近八成以上都可以治癒，所以我們也祝福這位小朋友二天的會考，可以非常安全順利的考完，並完成他的心願。
孩子的毅力與戰鬥家精神 感動醫護
彰基兒癌病房護理長蔡美容護理師指出，在第一時間得知孩子要參加會考，照護團隊目標一致，很快形成共識，必須要營造一個有醫護團隊隨時支持、家屬安心及孩子安全無虞的應考環境，孩子的毅力與戰鬥家精神，深深激勵了週遭同仁，更有休假護理師自願擔任義工，確保考試過程孩子能順利完成。這是彰基兒童醫院首次在病房內為住院患者設置國家考場，我們嚴謹以對，考試前對病房內急救設備及藥品再次確認完備，以備不時之需。考試過程醫護團隊也隨時配合，在適當時間進行生命徵象與身體狀況評估，讓孩子和家長都能安心考試。
彰基兒癌病房社工師江慧真也說，當初知道試務會來文要院方協助配合為小嘉在醫院設置考場的消息時，內心除了驚喜，還有著滿滿的感動，心想：『小嘉心裡的一個問題解決了。』除了病情、經濟、照顧等問題，求學、升學也常常是兒癌病人和家屬所憂心的議題，尤其是對正處在國、高中求學階段的病人來說，他們可能會因為無法和同學一起往前走而感到焦慮﹐所以能夠如期完成會考這件事，對於原本就對課業有著相當程度自我要求的小嘉而言，更是頗具意義和重要。不讓無法參加會考成為小嘉的遺憾，是大家這次努力的目標，而隱藏在這個目標的背後，是大家對於小嘉的關心和愛。
照顧小嘉的護理師們也抽空製作了加油看板及粽子吊飾，希望「包中」金榜題名。最後王唯豪醫師也強調：「醫學進步，兒童癌症已非不治之症。近十年彰基收治超過百名的兒癌患童，超過八成個案都成功治癒；只要配合治療追蹤，多能戰勝病魔回復正常生活。
資料來源：健康醫療網 抗癌勇士不懼病魔 在醫院考完會考
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