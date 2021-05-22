疫情停課　幼教老師被要求自願無薪假　中市府：違法

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅廷瑋表示，接獲多老師匿名來電，甚至也有家長打來幫老師陳情，抱怨成為了受害者沒有收入，許多代為陳情家長也說，有詢問過停課退費標準訂定，只有退部分餐費、交通費等等，幼兒園是在有收入情況下，不應該犧牲這些老師。家長一方面擔心孩子的就學環境，為老師受委屈鳴不平。
羅廷瑋表示，這幾天許多老師打來陳情，不乏有準公共幼兒園或私立幼兒園老師，但不敢表明自己的姓名與幼兒園，就是擔心被老闆給盯上，甚至爆料有許多幼兒園，開出選項給有半薪加扣特休，或要求老師簽署自願放假等文件。
羅廷瑋強調，這也不是台中才有的事情，台北也陸續有民意代表發聲，甚至國教署也發公文明確表示不能放無薪假等措施，希望業者可以守法，也呼籲許多老師，若有被要求簽署奇怪的文件，或是自願無薪假的切結書切勿填寫。
教育局長楊振昇指出，部分幼兒園老師被要求簽署停課期間自願放無薪假，由於老師的薪資來自學生家長繳交的學雜費項目，依據「台中市教保服務機構收費退費辦法規定」，此段停止到園期間，幼兒園需退還家長的費用項目，包含午餐、點心及交通費；至於支應教職員工所需的學費及雜費無須退還，各園仍應支應園內教職員工的薪資，不得要求其請無薪假。
楊振昇表示，教育部國民及學前教育署已於21日通函各縣市，教育局已公告於網頁，並要求各園配合辦理，列入近期訪查項目。