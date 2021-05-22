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疫情停課　幼教老師被要求自願無薪假　中市府：違法

▲議員羅廷瑋指出，疫情升溫全國停課，許多老師卻突如其來收到被要求簽署自願無薪假(圖／羅廷瑋提供2021.5.22)
▲議員羅廷瑋指出，疫情升溫全國停課，許多老師卻突如其來收到被要求簽署自願無薪假(圖／羅廷瑋提供2021.5.22)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-22 12:37:29

新冠肺炎疫情嚴峻，全國升至第三級警戒，為加強防疫，全國各級學校、幼兒園、托嬰中心開始全面停課，台中市卻傳出幼兒園、托嬰中心老師被要求簽署自願無薪假，甚至用特休無薪假，老師紛在臉書粉絲專頁抱怨惡質園方。今(22)日台中市教育局表示，老師薪資來自學生家長繳交的學雜費項目，依「台中市教保服務機構收費退費辦法規定」，各園仍應支應教職員工薪資，不得要求其請無薪假，將展開訪查，保障老師權益。

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多名幼兒園老師向市議員羅廷瑋投訴指出，全國停課目的希望在近日疫情升溫的情況下避免群聚，但開始實施停課後，許多老師卻突如其來收到被要求休假，甚至用特休無薪假。

羅廷瑋表示，接獲多老師匿名來電，甚至也有家長打來幫老師陳情，抱怨成為了受害者沒有收入，許多代為陳情家長也說，有詢問過停課退費標準訂定，只有退部分餐費、交通費等等，幼兒園是在有收入情況下，不應該犧牲這些老師。家長一方面擔心孩子的就學環境，為老師受委屈鳴不平。

羅廷瑋表示，這幾天許多老師打來陳情，不乏有準公共幼兒園或私立幼兒園老師，但不敢表明自己的姓名與幼兒園，就是擔心被老闆給盯上，甚至爆料有許多幼兒園，開出選項給有半薪加扣特休，或要求老師簽署自願放假等文件。

羅廷瑋強調，這也不是台中才有的事情，台北也陸續有民意代表發聲，甚至國教署也發公文明確表示不能放無薪假等措施，希望業者可以守法，也呼籲許多老師，若有被要求簽署奇怪的文件，或是自願無薪假的切結書切勿填寫。

教育局長楊振昇指出，部分幼兒園老師被要求簽署停課期間自願放無薪假，由於老師的薪資來自學生家長繳交的學雜費項目，依據「台中市教保服務機構收費退費辦法規定」，此段停止到園期間，幼兒園需退還家長的費用項目，包含午餐、點心及交通費；至於支應教職員工所需的學費及雜費無須退還，各園仍應支應園內教職員工的薪資，不得要求其請無薪假。

楊振昇表示，教育部國民及學前教育署已於21日通函各縣市，教育局已公告於網頁，並要求各園配合辦理，列入近期訪查項目。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
28.13%71.88%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.34%25.66%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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