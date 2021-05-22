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全球健康峰會為台發聲！菅義偉再挺台灣參加WHO

▲根據日媒報導，日本首相菅義偉21日參與「全球健康峰會」時，再度為台灣參與世衛等國際組織發聲。（圖／翻攝自日本產經新聞）
▲根據日媒報導，日本首相菅義偉21日參與「全球健康峰會」時，再度為台灣參與世衛等國際組織發聲。（圖／翻攝自日本產經新聞）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-22 12:42:22｜2021-05-22 12:43:23

台灣爆發新冠本土疫情，卻連續5年都未能受邀參與世界衛生大會(WHA)，而自疫情開始在全球大流行後，為台灣發聲的國家已越來越不侷限於邦交國。日本首相菅義偉，21日以視訊方式參與「全球健康峰會」(Global Health Summit)時，就強調面對國際衛生課題，地理上不應有空白地區出現，認為應該讓台灣以觀察員身分參加世衛及其他組織。

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根據日本《產經新聞》報導，菅義偉在演說中，主張現有的國際衛生體系有必要進行檢討和改革，以為將來可能再次荼毒全球的疫症做好準備。

菅義偉並聲稱，能以自由、透明且即時的方式，廣泛分享來自各國或各區域的情報，是非常重要的一環，因此不應該產生地理上的空白，以免妨礙全球公衛安全。

菅義偉也強調，日本重視多邊主義，將引領國際在衛生領域持續合作，除了台灣問題，也呼籲各國積極參與下月2日將舉辦的「全球疫苗峰會」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
28.13%71.88%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.34%25.66%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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