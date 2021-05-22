全球健康峰會為台發聲！菅義偉再挺台灣參加WHO

台灣爆發新冠本土疫情，卻連續5年都未能受邀參與世界衛生大會(WHA)，而自疫情開始在全球大流行後，為台灣發聲的國家已越來越不侷限於邦交國。日本首相菅義偉，21日以視訊方式參與「全球健康峰會」(Global Health Summit)時，就強調面對國際衛生課題，地理上不應有空白地區出現，認為應該讓台灣以觀察員身分參加世衛及其他組織。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-22 12:42:22｜2021-05-22 12:43:23
根據日本《產經新聞》報導，菅義偉在演說中，主張現有的國際衛生體系有必要進行檢討和改革，以為將來可能再次荼毒全球的疫症做好準備。
菅義偉並聲稱，能以自由、透明且即時的方式，廣泛分享來自各國或各區域的情報，是非常重要的一環，因此不應該產生地理上的空白，以免妨礙全球公衛安全。
菅義偉也強調，日本重視多邊主義，將引領國際在衛生領域持續合作，除了台灣問題，也呼籲各國積極參與下月2日將舉辦的「全球疫苗峰會」。
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