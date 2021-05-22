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單日增721例本土？陳時中：通報塞車、校正400例確診日期

▲陸軍33化學兵群在捷運圓山站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
▲陸軍33化學兵群在捷運圓山站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)

記者劉雅文/台北報導

2021-05-22 14:20:15｜2021-05-22 14:23:46

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布今日國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入（案3462、案3867）。另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增2例死亡（案3097、案3553）。

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指揮官陳時中解釋，因為各地通報確診有塞車的狀況，所以今天一併校正回歸個案400例，將先前確診個案數依照通報日期重新計算。其中校正個案為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日。

▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
 

陳時中提到，上述個案分布以新北市384例最多(以板橋區103例為多)，其次為臺北市269例(以萬華區174例為多)，桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例。相關疫情調查持續進行中。

陳時中提到，5/1到5/22本土確定病例校正回歸400個案例，其中5/16已公布206例確診，校正為245例，以及5/17病例數最多，已公布病歷原本為333例，但校正後病例數406例，陳時中表示，5/1起本土病例採檢陽性率趨勢，從5/13為2.5%、4.4%到5/15最高來到6.3%，再逐步往下降，到最近的2.2%到2.9%。陳時中強調，雖然校正新增了400例，總計今天新增700多例，但校正回歸後，整體疫情還算平穩。

▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
 

▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心公布採檢陽性率。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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