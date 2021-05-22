單日增721例本土？陳時中：通報塞車、校正400例確診日期

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陳時中提到，上述個案分布以新北市384例最多(以板橋區103例為多)，其次為臺北市269例(以萬華區174例為多)，桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。其中萬華活動史相關258例、茶藝館相關100例、某社團相關4例、某水果商相關3例、其他已知感染源80例、關聯不明121例、疫調中155例。相關疫情調查持續進行中。
陳時中提到，5/1到5/22本土確定病例校正回歸400個案例，其中5/16已公布206例確診，校正為245例，以及5/17病例數最多，已公布病歷原本為333例，但校正後病例數406例，陳時中表示，5/1起本土病例採檢陽性率趨勢，從5/13為2.5%、4.4%到5/15最高來到6.3%，再逐步往下降，到最近的2.2%到2.9%。陳時中強調，雖然校正新增了400例，總計今天新增700多例，但校正回歸後，整體疫情還算平穩。
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