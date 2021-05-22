校正病例挨轟全球首創、蓋牌、作帳　陳時中怒回：是掀牌

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面對校正400例消息一出，有網友痛批指揮中心蓋牌，對此，陳時中回應：「蓋牌？應該是掀牌吧！這用詞不正確，我們是把事實顯露，這樣是掀牌」。
另外，還有媒體追問，像這樣「校正回歸」是否去全球首創名詞，對此陳時中解釋，不管流行病學或是公共衛生，數字要代表實情，5/17是406例，這就是那天發生的，重要的是正確性，任何調查、數目排序錯誤，都是一定要校正的。
國民黨立委陳玉珍也批評，一次校正回歸多例是「作帳」，對此陳時中表示，這帳沒辦法做，有病人就是有病人，沒病人就是沒病人，每個病人都代表醫療資源使用，以及該怎麼救治 ，陳強調：「這不是新台幣，這是人」。
至於通報塞車問題是否已經解決？陳時中坦言，還沒有完全解決，只是大量被解決了，這幾天持續通報效率變高，陸續會解決，希望能夠儘速知道真正情況，這樣對疫情判斷才會有幫助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。