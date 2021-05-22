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校正病例挨轟全球首創、蓋牌、作帳　陳時中怒回：是掀牌

▲陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)
▲陸軍33化兵群在捷運台北車站消毒。(圖／記者呂炯昌攝，2021.05.18)

記者劉雅文/台北報導

2021-05-22 15:19:52

中央流行疫情指揮中心，每日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，今（22）天下午又再度捎來壞消息，宣布國內新增321例本土確診個案。

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此外，指揮中心表示，另外還有400例本土個案，為校正回歸上週各日的個案。陳時中解釋，是因為通報有塞車的情形，經過校正後再新增400例確診。

面對校正400例消息一出，有網友痛批指揮中心蓋牌，對此，陳時中回應：「蓋牌？應該是掀牌吧！這用詞不正確，我們是把事實顯露，這樣是掀牌」。

另外，還有媒體追問，像這樣「校正回歸」是否去全球首創名詞，對此陳時中解釋，不管流行病學或是公共衛生，數字要代表實情，5/17是406例，這就是那天發生的，重要的是正確性，任何調查、數目排序錯誤，都是一定要校正的。

國民黨立委陳玉珍也批評，一次校正回歸多例是「作帳」，對此陳時中表示，這帳沒辦法做，有病人就是有病人，沒病人就是沒病人，每個病人都代表醫療資源使用，以及該怎麼救治 ，陳強調：「這不是新台幣，這是人」。

至於通報塞車問題是否已經解決？陳時中坦言，還沒有完全解決，只是大量被解決了，這幾天持續通報效率變高，陸續會解決，希望能夠儘速知道真正情況，這樣對疫情判斷才會有幫助。

▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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