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NBA／勇士選他不選林書豪　新星射手關鍵戰爆發證明價值

▲勇士小將Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士小將Jordan Poole。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-22 13:14:16

本賽季提前告終，金州勇士在附加賽寫下遺憾結局，不過今年他們也並非一無所獲，從發展聯盟回歸的小將Jordan Poole在這場比賽砍下19分，多次命中關鍵進球，未來潛力無限。

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勇士這一場比賽主將Stephen Curry全場被嚴加看防，雖然仍然砍下了39分，但面對此役外線火力凶猛的灰熊，無疑需要更多人跳出來幫助自己，而Poole也把握住了這個發揮的機會。

今天在第四節Poole在球隊落後10分時，完成三分打和3次罰球，讓球隊打出一波12:2的攻勢，將比賽逼進延長賽。最後他又在比賽最後2分鐘連進2顆三分球，雖然未能幫助球隊逆轉，但已展現出自己的能力和膽識。

勇士主帥Steve Kerr賽後受訪時表示，Poole這一場的表現已經為他自己贏得了在球隊中的位置，「我為他感到興奮，他的前途十分光明，他會在我們的未來發揮重要作用。」

「我們這賽季取得了長足的進步，我很高興看到球隊的未來充滿希望。但這賽季最終沒有進入季後賽，這真的很讓人失望。。」Kerr賽後總結道，「考慮到明年的目標，我認為這賽季絕對是成功的，我們一度很有希望打進季後賽並在其中有一番作為。在過去20場比賽中，我們是一支非常優秀的球隊，能在四分之一的賽季打出這樣的表現，這不是僥倖。」

在季中的傷病潮中，勇士選擇了年輕有潛力的Jordan Poole和Nico Mannion來補充戰力，而不是老練、有經驗的林書豪，如今看起來確實有他的道理在。

明年賽季Klay Thompson即將回歸，勇士將有機會在近2個賽季後首次以完整陣容出賽，再加上本季球隊磨合、新人成長，來年將有望重返列強行列，就看球隊制服組季後會如何操作了。

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