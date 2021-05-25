快訊／本土疫情延燒！全台再添281例　校正回歸261例

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指揮中心說明，新增6例死亡個案中，案1341為70多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月8日出現咳嗽、發燒、有痰、全身痠痛等症狀，11日就醫並住院，15日確診，20日死亡。案2558為60多歲男性，有萬華區活動史，5月15日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛等症狀，20日確診並收治住院，21日死亡。案2719為90多歲男性，有糖尿病、癌症等慢性病史，5月14日出現發燒症狀，17日就醫並住院，20日確診，同日死亡。案3031為60多歲男性，有高血壓、糖尿病等慢性病史，5月15日出現發燒、咳嗽、呼吸困難、喉嚨痛等症狀，20日就醫並住院，21日確診，23日死亡。案3242為60多歲女性，有糖尿病、高血壓、心血管疾病等慢性病史，5月20日有肌肉痠痛、咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，22日確診後至防疫旅館隔離，24日死亡。案4648為70多歲男性，有糖尿病、高血壓等慢性病史，5月22日出現發燒、呼吸困難、肺炎等症狀，同日就醫並住院，23日死亡，24日確診。
指揮中心指出，新增2例境外移入病例(案5085、5470)皆自菲律賓來臺工作，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。案5085為40多歲男性，5月2日入境後至防疫旅館隔離，在臺期間並無症狀，17日期滿前採檢結果為陰性， 24日完成自主健康管理後公司安排自費採檢，於今日確診(Ct值32)。案5470為20多歲男性，5月11日入境，在臺期間並無症狀，24日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。
指揮中心統計，截至目前國內累計388,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含340,438例排除)，其中5,456例確診，分別為1,118例境外移入，4,285例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另14例(案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、3975、3989、3990、3991、4726)移除為空號。確診個案中35例死亡。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。