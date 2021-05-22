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雙北病房調度吃緊？陳時中：醫療資源共享、會轉出別縣市

▲台灣本土案例大爆發，頻傳有醫護感染的消息。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲台灣本土案例大爆發，頻傳有醫護感染的消息。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-22 14:51:29

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布今日國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入（案3462、案3867）。另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增2例死亡（案3097、案3553）。

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針對雙北疫情升溫，連日不斷新增確診個案，醫療量能也備受挑戰，面對媒體質疑，現在雙北個案多，醫院病床夠嗎？是否可能送往鄰近縣市？對此，陳時中回應：「會！」陳時中解釋，現在疫情情況嚴峻，相關醫療資源共同使用，是為了社會安全。

對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，雙北現在病房調度吃緊，目前雙本專責病房暫有255空床、負壓隔離病房38間。

對於戰備物資，陳時中也重申，相關像是N95口罩，數量一定足夠，不管是儲備還是生產能力，都一定夠，相關的檢驗速度變快，也是指揮中心積極在做的。

▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心22日公布確診案例數，本土達321例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
指揮中心專家小組召集人張上淳也表示，近日新增的2072例中，60歲以上佔37%，其中重症佔比15%，目前確診者中，有46例使用呼吸器、3例使用葉克膜。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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