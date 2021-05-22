雙北病房調度吃緊？陳時中：醫療資源共享、會轉出別縣市
中央流行疫情指揮中心今(22)日公布今日國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入（案3462、案3867）。另有400例本土個案為校正回歸上週各日個案。確診個案中新增2例死亡（案3097、案3553）。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-22 14:51:29
針對雙北疫情升溫，連日不斷新增確診個案，醫療量能也備受挑戰，面對媒體質疑，現在雙北個案多，醫院病床夠嗎？是否可能送往鄰近縣市？對此，陳時中回應：「會！」陳時中解釋，現在疫情情況嚴峻，相關醫療資源共同使用，是為了社會安全。
對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，雙北現在病房調度吃緊，目前雙本專責病房暫有255空床、負壓隔離病房38間。
對於戰備物資，陳時中也重申，相關像是N95口罩，數量一定足夠，不管是儲備還是生產能力，都一定夠，相關的檢驗速度變快，也是指揮中心積極在做的。
指揮中心專家小組召集人張上淳也表示，近日新增的2072例中，60歲以上佔37%，其中重症佔比15%，目前確診者中，有46例使用呼吸器、3例使用葉克膜。
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