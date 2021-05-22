防疫對策／小孩宅在家，最適合看的 7 大知識型 YouTuber

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近期隨著疫情逐漸升溫，許多企業開始實施遠距辦公，全國各級學校也進入停課不停學階段。家長與孩子們的相處時間變多，要如何增添親子居家防疫時的樂趣、持續學習新知呢？就讓 YouTube 成為爸媽居家防疫時的得力助手吧！