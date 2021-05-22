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防疫對策／小孩宅在家，最適合看的 7 大知識型 YouTuber

防疫對策／小孩宅在家，最適合看的 7 大知識型 YouTuber
防疫對策／小孩宅在家，最適合看的 7 大知識型 YouTuber

Heho健康

2021-05-22 14:01:30

近期隨著疫情逐漸升溫，許多企業開始實施遠距辦公，全國各級學校也進入停課不停學階段。家長與孩子們的相處時間變多，要如何增添親子居家防疫時的樂趣、持續學習新知呢？就讓 YouTube 成為爸媽居家防疫時的得力助手吧！

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【學科學習】

EngineTV 原金動畫

頻道是由原金國際和國立清華大學共同製作的科學教育卡通，特別的是，頻道融合原住民大自然的生活經驗與科學教育，將中小學程度的自然科學知識變成活潑生動又有趣的故事，主題包括化學反應、光的折射、物理慣性定律等等，很適合作為課前預習、課後複習的教材。



中華語文知識庫

頻道主要以動畫形式，讓孩子了解每個字的來源與字型變化，同時也會衍伸相關字詞，影片簡短明瞭，是爸媽讓小孩學習漢字的最佳小幫手！



Taiwan Bar

台灣吧頻道從創立至今一直致力推出兼具資訊與娛樂性的數位內容，引發網路世代觀眾對於不同知識與議題的興趣。影片主題包羅萬象包含歷史、哲學、法律、教育議題、地方文化、經濟學等，部分影片透過動畫形式，以更生動地方式讓孩童輕鬆吸收相關知識。



LIS 情境科學教材

由非營利組織 LIS ( Learning in Science )情境科學教材創立的頻道，致力於為國中小自然教師及學生，設計有別於填鴨教育的科學教材並納入實驗性影片，讓觀眾輕鬆學科學。



【課外知識】

昆蟲擾西吳沁婕 Dee the bugbuff

「昆蟲擾西」吳沁婕是不少小朋友眼中的「天王」，除了現場教學，吳沁婕也開設 YouTube 頻道，希望將昆蟲大小事分享給更多受眾，讓更多對於昆蟲感到陌生或是害怕的觀眾，也能認識牠們的可愛之處。



公視兒少

公視兒少是一個專屬台灣兒童與青少年的影音頻道，主題多元，包含介紹台灣與世界各地新奇事物與文化的《下課花路米》；透過實際走入漁村，介紹地理與歷史等人文背景的《我家住海邊》以及《台灣囝仔讚》透過鏡頭帶領觀眾走訪各鄉鎮市，了解參與學校的風貌與特色，同時現場直擊小學生們精彩才藝背後的辛苦訓練過程等等，很適合作為親子們居家共樂時觀賞的頻道。



安妮，手作吧! Let’s Craft by Anny !

頻道由立體紙張創作家安妮所成立，希望透過影片分享各種手作、DIY 教學給更多受眾，培養出孩童更多元的興趣。



文、圖／盧映慈



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 防疫對策／小孩宅在家，最適合看的 7 大知識型 YouTuber

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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