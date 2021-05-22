王美花發布製造業防疫指引　鼓勵在家上班、分倉分流

中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布新增323例本土病例，經濟部長王美花也宣布製造業防疫指引，希望企業用最高、最嚴謹的態度做好防疫措施。包括針對疫情，製造業可以在家上班的，盡可能居家上班，鼓勵有一半人力可以在家上班，對核心業務部份，如果要減少勞工出勤，得跟勞工協商，並分流分倉讓人力做最好的配置。
記者許家禎／台北報導
2021-05-22 14:34:21｜2021-05-22 14:35:11
經濟部長王美花指出，台灣製造業是台灣的命脈，包括半導體、資通訊產品、機械業也對全球至關重要，如何讓台灣製造業可持續經營顯得非常重要。因此5/12就發布企業指引，並通報183個工協會，也製作懶人包，同時設立單一窗口可供企業詢問。
王美花指出，企業都有做相關防疫措施，現在要特別強調兩點，首先，針對疫情，製造業可以在家上班的，盡可能居家上班，鼓勵有一半人力可以在家上班，對核心業務部份可以減少勞工出勤，這部分得跟勞工協商，並分流分倉讓人力做最好的配置。
第二，若企業工廠產線上有確診的，就要立刻啟動應變機制，且第一時間通報工業區或科學園區的窗口，才可以跟地方政府或園區做橫向聯繫做疫調，這些措施就是希望企業可以持續經營。
王美花也表示，現在確實沒有辦法強制，因為每家公司狀態不一樣，尤其中小企業對員工在家上班，有沒有設備，資安部分有沒有考量等，要考量這些，員工在家上班才能落實。
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