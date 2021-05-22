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防疫物資隨升級提升消耗
新北市職能治療師職業工會指出，在去年口罩產能提升之後，指揮中心隨即從善如流，針對各類服務人員固定撥給足量口罩供執行業務使用，也使在社區及居家執行業務的治療師，更符合職業安全衛生相關的勞動保障；然而今年隨近期疫情級別調升，針對現有本土病例來源持續增加的情況，卻僅供應提供部分人員使用，為免本會或其它相關從業人員在疫情狀況尚未回穩之狀況下，成為防疫不必要之破口，建議仍應繼續撥給足量防護具供執行業務使用。
政府要求無薪假 勞保健保在哪裡？
新北市職能治療師職業工會提到，隨指揮中心疫情警戒升級至三級並發布各式防疫措施，縣市亦因相關配套暫停部分社區據點課程、活動以及學校巡迴式服務，去年相關補償措施就已未納長照相關社區式及居家式服務與學校巡迴人員，今年政府是否會帶頭高喊共體時艱？針對相關人員應有相對應之補償措施何時能夠提出？這一群配合政策推動之專業人員在既無勞健保保護、執行業務所得給付必須配合政府核銷時程才能請領而非按月領得薪資、也不知道自己是否適用勞基法、又屢有不合理抽成或疑似強迫回捐的狀況，誰能保障他們合理的勞動權益。
治療師勞動權本應保障 基本勞權保人權
新北市職能治療師職業工會說，劇烈疫情之下無法維持常態生活，醫療人員都可以理解也願意付出，如何能夠在疫情波動狀況下，提供維繫民生健康重要基礎服務的社區及居家工作人員最低勞動待遇，本會期待也要求主管機關及指揮中心應該有更合理之規劃，正視社區及居家人員的勞動權、面對疫情強制作為需給予合理的補償、杜絕違法勞動要求樣態』，請政府以實際行動協助在社區、居家提供專業之醫療人員，讓在醫療院所服務的醫療人員不會再受到被迫要求強制休假、違法的負時數制度...違法資方手段出現，一起作好社會最堅定的後盾。
資料來源：健康醫療網 疫情壓力日增 職能治療師工會向政府喊話顧勞權
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