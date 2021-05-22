疫情即時／24 小時內又 17 名學生確診！教育部長建議週末千萬別出門

教育部校安中心今天公布最新統計，從 4 月 20 日到 5 月 21 日傍晚 5 時 30 分截止，共有 89 名學生確診武漢肺炎，較前一天同一時間統計 72 名， 增加 17 名。其中大專校院確診人數最多，目前有 46 名學生確診，高中則是 9 名、國中 10 名、國小 15 名、幼兒園 9 名。教育部並未公布確診學生所屬學校名稱。教育部長潘文忠則在臉書上表示，「#不出門 #不見面 #不群聚 #不鬆懈」，周末將至，提醒所有的同學與好朋友們，盡量待在家或住處，若非必要避免出門與出入人潮眾多處。若不得已出門，務必全程佩戴口罩、注意手部清潔與消毒，保護自己，也保護自己身邊所愛的人。