  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情即時／24 小時內又 17 名學生確診！教育部長建議週末千萬別出門

疫情即時／24 小時內又 17 名學生確診！教育部長建議週末千萬別出門
疫情即時／24 小時內又 17 名學生確診！教育部長建議週末千萬別出門

Heho健康

2021-05-22 15:01:30



我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部校安中心今天公布最新統計，從 4 月 20 日到 5 月 21 日傍晚 5 時 30 分截止，共有 89 名學生確診武漢肺炎，較前一天同一時間統計 72 名， 增加 17 名。其中大專校院確診人數最多，目前有 46 名學生確診，高中則是 9 名、國中 10 名、國小 15 名、幼兒園 9 名。教育部並未公布確診學生所屬學校名稱。

教育部長潘文忠則在臉書上表示，「#不出門 #不見面 #不群聚 #不鬆懈」，周末將至，提醒所有的同學與好朋友們，盡量待在家或住處，若非必要避免出門與出入人潮眾多處。若不得已出門，務必全程佩戴口罩、注意手部清潔與消毒，保護自己，也保護自己身邊所愛的人。



文、圖／盧映慈



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 疫情即時／24 小時內又 17 名學生確診！教育部長建議週末千萬別出門

疫情即時／學生救星！教育部徵收公視 3 台、「節目一覽表、下午連播 3 小時國中小課程」

在家學習從「換衣服」做起！作家劉軒 10 建議讓孩子在家也能好好學習

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀