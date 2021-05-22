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沒事別衝急診！醫揭「4大建議」認了：風險高到無法想像

▲一名任職於北部某醫院急診醫師的網友坦言「現在來看急診，真的都要是大病，不然你來急診的風險高得無法想像！」示意圖與內文無關。（示意圖／取自unsplash）
▲一名任職於北部某醫院急診醫師的網友坦言「現在來看急診，真的都要是大病，不然你來急診的風險高得無法想像！」示意圖與內文無關。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-22 14:59:46

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康。對此，今（22）日一名任職於北部某醫院急診醫師的網友，在PTT八卦版分享急診現況，坦言「現在來看急診，真的都要是大病，不然你來急診的風險高得無法想像！」

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原PO表示，急診為面對所有人的第一線，無可避免的承擔所有高風險病人，與疑似染疫的病人，目前情況是任何病患，無論有無可能染疫，都會先當成「疑似有COVID」，不論是胸口痛、頭痛、肚子痛、便秘、腸胃道出血等，都得先驗COVID PCR，所有患者一律「陰性」才能入院，因為若有染疫者在不知情的狀況下去住院，會造成嚴重的院內感染，因此許多醫院的政策就將戰場定為急診，而COVID PCR檢驗實際流程約24小時，甚至更長。

▲一名任職於北部某醫院急診醫師的網友坦言「現在來看急診，真的都要是大病，不然你來急診的風險高得無法想像！」示意圖與內文無關。（示意圖／記者陳志仁攝）
▲一名任職於北部某醫院急診醫師的網友坦言「現在來看急診，真的都要是大病，不然你來急診的風險高得無法想像！」示意圖與內文無關。（示意圖／記者陳志仁攝）
至於為何可以把急診當成髒區（熱區）呢？原PO解釋，我們急診醫護一開始也很無法接受，畢竟要每個病人都等PCR結果才能住，就代表病人全部都卡在急診，除了照顧上的數量多，最恐怖的是「已感染者與未感染者同處同一空間長達數小時」，而急診室也沒有這麼多的負壓病床容納所有病患。

原PO指出，要COVID PCR報告陰性才能住院的邏輯，其實是感控為了防止更嚴重的院內感染而制定的，反問「假如戰場不在急診，能在哪裡呢？假如不在急診把病人擋住，還能去哪裡擋住呢？」這樣的犧牲是為了更多的病人安全，並稱「這世界上沒有完美的醫院動線，也沒有完美可以區隔所有人的界限」，他呼籲大家「現在來看急診，真的都要是大病，不然你來急診的風險高得無法想像！」

原PO也提到，醫療人員目前最大的希望與解決疫情，似乎只能仰賴疫苗，而全民至少50%接種後的2至4周才能看出成效，在急診的他們也有4個建議：

1.現在盡量不要生病

2.生病如果是小事也不要來掛急診，你來急診的風險高到沒辦法想像

3.家中老人請保護好，你得病可能沒事，他得病是大事，也請你盡量不要出門帶病毒回來給家人

4.能打疫苗就快點去打，你沒得選了，一開始我們也幾乎不敢打AZ，現在全部認命打

此外，原PO無奈的說，疫調與TOCC的重要性已經沒有過去重要，因為「萬華居民是有被規定要在萬華不能移動嗎？」「獨居都會中鏢了，我還不知道什麼樣不會中」，陽性的病人也不一定會誠實告訴你去過哪裡。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
29.52%70.48%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
91.11%8.89%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.5%25.5%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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