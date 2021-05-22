沒事別衝急診！醫揭「4大建議」認了：風險高到無法想像

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至於為何可以把急診當成髒區（熱區）呢？原PO解釋，我們急診醫護一開始也很無法接受，畢竟要每個病人都等PCR結果才能住，就代表病人全部都卡在急診，除了照顧上的數量多，最恐怖的是「已感染者與未感染者同處同一空間長達數小時」，而急診室也沒有這麼多的負壓病床容納所有病患。
原PO指出，要COVID PCR報告陰性才能住院的邏輯，其實是感控為了防止更嚴重的院內感染而制定的，反問「假如戰場不在急診，能在哪裡呢？假如不在急診把病人擋住，還能去哪裡擋住呢？」這樣的犧牲是為了更多的病人安全，並稱「這世界上沒有完美的醫院動線，也沒有完美可以區隔所有人的界限」，他呼籲大家「現在來看急診，真的都要是大病，不然你來急診的風險高得無法想像！」
原PO也提到，醫療人員目前最大的希望與解決疫情，似乎只能仰賴疫苗，而全民至少50%接種後的2至4周才能看出成效，在急診的他們也有4個建議：
1.現在盡量不要生病
2.生病如果是小事也不要來掛急診，你來急診的風險高到沒辦法想像
3.家中老人請保護好，你得病可能沒事，他得病是大事，也請你盡量不要出門帶病毒回來給家人
4.能打疫苗就快點去打，你沒得選了，一開始我們也幾乎不敢打AZ，現在全部認命打
此外，原PO無奈的說，疫調與TOCC的重要性已經沒有過去重要，因為「萬華居民是有被規定要在萬華不能移動嗎？」「獨居都會中鏢了，我還不知道什麼樣不會中」，陽性的病人也不一定會誠實告訴你去過哪裡。（編輯：賴詠璿）
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