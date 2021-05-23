男星見路人沒戴罩怒了　強制休假險手滑買房

婁峻碩原本工作一路滿到年底，幾乎一刻不得閒，結果碰到這2周疫情急速升溫，讓他所有工作都暫時順延，也讓他被迫強制休假。而趁著休假期間，不得閒的他，日前即興發揮花30分鐘創作了防疫歌，靈感來自於看見路上還是有人沒好好戴口罩。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-23 09:00:00
已經待在家一周的婁峻碩每天孵歌，21日他心血來潮在IG限時動態PO出因為有感疫情嚴峻而寫出的「防疫歌」RAP歌詞，以「一段Free Style告訴你待在家有多無聊」做為開場，來寫歌抒發待在家心情外，還提醒大家要把口罩戴好、好好待在家。婁峻碩表示：「這首歌創作其實只花了半小時，滿free的狀態就寫出來，除了寫待在家防疫的心情，加上前兩天出去買民生必需品時，在路上還是會看到有人沒戴口罩，覺得很氣，所以把這樣的心情寫在這首歌。」
歌詞除了提到健身，還有「滿腦子都是餿主意 、先克制而不是買不起、差點就提升了購屋率」，這段話其實是婁峻碩在抒發宅在家愛網購的心情，似乎也隱約透露想買房但買不起的心情， 他表示：「想要買房子當然是自己接下來的目標，剛好趁休息時間看些『房市』，結果看完決定還是緩一緩，因為太貴啦！當下決定等疫情完還是要繼續努力工作賺錢。」
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