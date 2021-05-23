男星見路人沒戴罩怒了　強制休假險手滑買房

婁峻碩原本工作一路滿到年底，幾乎一刻不得閒，結果碰到這2周疫情急速升溫，讓他所有工作都暫時順延，也讓他被迫強制休假。而趁著休假期間，不得閒的他，日前即興發揮花30分鐘創作了防疫歌，靈感來自於看見路上還是有人沒好好戴口罩。

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▲▼婁峻碩創作防疫歌。（圖／想不到音樂工作室提供、翻攝婁峻碩IG）