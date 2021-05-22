北市快篩陽性率上升 柯文哲：自主封城效果下週才看得出
台灣新冠肺炎本土疫情升溫，台北市長柯文哲今（22）日表示，台北市快篩站的陽性率從一開始的10多％往下降，但昨日又升至7％，快篩主要反映的是一、兩週前的感染狀況，上週六開始的自主封城效果，可能要下週才看得出來。
記者余祥／台北報導
2021-05-22 15:46:35｜2021-05-22 15:48:32
疫情指揮中心公布，今日新增本土案例321例，但校正回歸400例，疫情持續延燒。
柯文哲下午召開記者會指出，台北市確診新增個案，這兩週主要還是集中在萬華區，不過，12個行政區都有案例，平均在30例上下，萬華則為300多例。
柯文哲說，昨天北市的快篩站檢查結果的百分比比前天還高，從一開始的10%往下降，但昨日又升高為7％，他的解讀是，第一波是萬華阿公店感染，當時大家不清楚，後來有母親節群聚，所以陽性率又上升。
柯文哲強調，快篩陽性百分比上升不必太恐慌，快篩反映的不是這一週的感染狀況，是一、兩週前的感染狀況，我們比較嚴格執行防疫措施是從上週六開始，甚至停課也是週二、三才開始，所以這週大家嚴格執行自我封城、管理，效果要到下週才會慢慢看到。