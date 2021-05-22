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北市快篩陽性率上升　柯文哲：自主封城效果下週才看得出

▲北市快篩陽性率上升，台北市長柯文哲強調不必恐慌，自主封城效果下週才看得出。（圖／資料照片）
▲北市快篩陽性率上升，台北市長柯文哲強調不必恐慌，自主封城效果下週才看得出。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-05-22 15:46:35｜2021-05-22 15:48:32

台灣新冠肺炎本土疫情升溫，台北市長柯文哲今（22）日表示，台北市快篩站的陽性率從一開始的10多％往下降，但昨日又升至7％，快篩主要反映的是一、兩週前的感染狀況，上週六開始的自主封城效果，可能要下週才看得出來。

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疫情指揮中心公布，今日新增本土案例321例，但校正回歸400例，疫情持續延燒。

柯文哲下午召開記者會指出，台北市確診新增個案，這兩週主要還是集中在萬華區，不過，12個行政區都有案例，平均在30例上下，萬華則為300多例。

柯文哲說，昨天北市的快篩站檢查結果的百分比比前天還高，從一開始的10%往下降，但昨日又升高為7％，他的解讀是，第一波是萬華阿公店感染，當時大家不清楚，後來有母親節群聚，所以陽性率又上升。

柯文哲強調，快篩陽性百分比上升不必太恐慌，快篩反映的不是這一週的感染狀況，是一、兩週前的感染狀況，我們比較嚴格執行防疫措施是從上週六開始，甚至停課也是週二、三才開始，所以這週大家嚴格執行自我封城、管理，效果要到下週才會慢慢看到。

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
 

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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