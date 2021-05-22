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《戀愛是科學》停拍「播精華篇救火」　吳念軒直播洩本性

▲吳念軒（左）、莫允雯《戀愛是科學》停拍。（圖／三立）
▲吳念軒（左）、莫允雯《戀愛是科學》停拍。（圖／三立）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-22 21:00:00

近日因疫情升溫，台視、三立周日偶像劇《戀愛是科學》暫停拍攝，本周播畢後，尚有1集存檔，下周起播出2集精華篇。吳念軒時不時會和其他演員一起開直播，與粉絲互動、討論劇情心得，他表示在疫情肆虐的情況下，大家可以利用直播聚在一起是非常溫暖的事，笑說：「演員只要碰到面、聊起天就會開始露出本性，我很喜歡這種感覺。」  

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▲吳念軒（右）下定決心追青梅竹馬的姊姊莫允雯。（圖／三立）
▲吳念軒（右）下定決心追青梅竹馬的姊姊莫允雯。（圖／三立）
劇情來到吳念軒終於下定決心勇敢追求莫允雯，還和前夫宥勝正面對決，霸氣外露，吳念軒本人透露，追姊姊最困難的地方在於要讓對方覺得自己值得信任、可以依靠，且成為對方心情不好時最想抒發的人，他坦言以前是個愛情至上的人，崇尚浪漫，習慣付出，現在的他意識到自己的一舉一動都會被放大檢視，因此開始會在意旁人的道德世俗眼光，也開始把重心多放一些在自己身上，如同那句至理名言：「要多愛自己，才能好好愛人。」

▲莫允雯對復合前任保持開放態度。（圖／三立）
▲莫允雯對復合前任保持開放態度。（圖／三立）
莫允雯同時面對前夫宥勝的出現與默默守護在側的暖男吳念軒，誰能走進她的內心？要是真實世界中讓莫允雯選，她2個都不要，「一個人也可以過得很好」，她笑稱前任這個生物很麻煩，但如果把他當作養分就會成長，想要放下前任去接受下一段感情，首先必須給自己足夠跟自己相處的時間來修復及歸零，感受到自己真正的情緒，最後才能放下，獲得內心的自由。

私下的她，對於是否可能吃回頭草和前任復合，她本人持開放態度表示：「不排除這樣的可能性，因為每個人在每個階段都會改變，或許幾年後，原來不適合的2人忽然變得適合了也不一定。」 有些網友認為劇中的莫允雯介入了吳念軒與李京恬之間，莫允雯則認為愛情沒有先來後到的順序，當愛情來臨了擋也擋不住，倘若哪天自己真的愛上了心裡有別人的人，會先叫對方把自己的感情狀態處理好，2人才能繼續往下一步前進。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.95%62.05%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.03%9.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.57%24.43%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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