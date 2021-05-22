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解釋校正回歸多400例　柯文哲：案例暴增來不及驗PCR

▲台北市長柯文哲解釋為何會有校正數字出現，因為案例暴增來不及驗。（圖／北市府提供）
▲台北市長柯文哲解釋為何會有校正數字出現，因為案例暴增來不及驗。（圖／北市府提供）

記者胡宥心/台北報導

2021-05-22 16:06:59｜2021-05-22 16:17:03

今（22）天防疫指揮中心公布本土病例321例，但過去一週確診數校正數字有400例本土個案。台北市長柯文哲也在台北市因應記者會上說明為何突然多出校正400例確診，柯說，過去因為要經過PCR（核酸檢測）確認後，才會通報確診。但過去幾天確診病例太多，實驗室來不急做，檢體累積量太多，才會這樣。

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柯文哲表示，過去病例不多，所以一定要經過PCR確認後才通報確診，但過去一週病例確診數暴增，採檢樣品太多，實驗室來不及做。市府慢慢增加PCR檢查量，今天校正400例很多以前已經採檢，今天結果才出來，

柯文哲說，過去也沒把快篩當確診的標準，很多來採檢的病例，可能採檢後先請他回去，PCR兩、三天後才出來，才通知採檢者，因此很多病人都先回家，在家裡突然被通知確診，市府只能先送集中檢疫所或醫院。

柯文哲說，現在確診者一人一室最低標準，最好一人一戶。或是確診者住家裡，其他人住旅館，若是確診者在家裡期間有變喘、發高燒可打1992或119。

柯文哲說，目前改善方式，就是做完PCR也要做快篩，篩完20分就有結果，比起以前回家等兩三天再說結果會改善，他強調快篩現在有95%準確，因為PCR需要長時間、價錢貴，但希望現階段用快篩加快決策流程，這是目前台北市改善方式。這樣疑似確診者在家等候分發會少一點，他也呼籲市民不要把快篩當成心理治療安慰劑，有症狀才來。

柯文哲說，過去流程是醫院每日採檢後，把病患資料輸入法定傳染病登錄系統，同時把檢體送實驗室，過去是用最精確標準，但門檻高，要馬上知道要7000元等候兩天還是要5000元，很多人都寧願等兩天，結果出爐才會輸入給疾管署，讓他們清楚病人結案，指揮中心才會將確診病人編號，正常案例也有兩天時間差，但當病例爆量時，會有更多天的時間差。

柯文哲也建議，指揮中心現在報告的確診數，都是兩天前的數字，他認為當案例爆量時，應該要有更有效率的通報方式。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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