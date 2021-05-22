解釋校正回歸多400例　柯文哲：案例暴增來不及驗PCR

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柯文哲說，過去也沒把快篩當確診的標準，很多來採檢的病例，可能採檢後先請他回去，PCR兩、三天後才出來，才通知採檢者，因此很多病人都先回家，在家裡突然被通知確診，市府只能先送集中檢疫所或醫院。
柯文哲說，現在確診者一人一室最低標準，最好一人一戶。或是確診者住家裡，其他人住旅館，若是確診者在家裡期間有變喘、發高燒可打1992或119。
柯文哲說，目前改善方式，就是做完PCR也要做快篩，篩完20分就有結果，比起以前回家等兩三天再說結果會改善，他強調快篩現在有95%準確，因為PCR需要長時間、價錢貴，但希望現階段用快篩加快決策流程，這是目前台北市改善方式。這樣疑似確診者在家等候分發會少一點，他也呼籲市民不要把快篩當成心理治療安慰劑，有症狀才來。
柯文哲說，過去流程是醫院每日採檢後，把病患資料輸入法定傳染病登錄系統，同時把檢體送實驗室，過去是用最精確標準，但門檻高，要馬上知道要7000元等候兩天還是要5000元，很多人都寧願等兩天，結果出爐才會輸入給疾管署，讓他們清楚病人結案，指揮中心才會將確診病人編號，正常案例也有兩天時間差，但當病例爆量時，會有更多天的時間差。
柯文哲也建議，指揮中心現在報告的確診數，都是兩天前的數字，他認為當案例爆量時，應該要有更有效率的通報方式。