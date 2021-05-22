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中友宣布自主停業5天 停業不停工購物網全天候服務

▲中友百貨封館消毒二天後，僅復業一天，今日再度決定自主停業5天。（圖／中友百貨提供）
▲中友百貨封館消毒二天後，僅復業一天，今日再度決定自主停業5天。（圖／中友百貨提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-05-22 16:13:30

本土疫情嚴峻，台中中友百貨受到朝陽科大夜唱團確診個案女大生足跡波及，封館消毒2天後，因22日起全市餐飲業禁內用政策雪上加霜，中友百貨今日審慎評估後，臨時宣布今日起至5月26日自主停業5天，是本土疫情大爆發來，首家自主停業的百貨公司。

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連日來，朝陽科大夜唱團確診個案如滾雪球，包括家人與室友已有11人確診，還沒及一名隔壁包廂的中國醫大男學生染疫。由於中友鄰近中國醫大及中國附醫，魚池之殃，導致封館2天重新復業後，生意大受影響，全館十分冷清。

▲中友百貨因應疫情延燒，今日臨時宣布自主停業5天，配合政府防疫。（圖／中友百貨提供）
▲中友百貨因應疫情延燒，今日臨時宣布自主停業5天，停業不停工，線上購物網全天候服務，可宅配也可與櫃姐約定到中友一樓自取。（圖／中友百貨提供）
 

中友百貨副店長陳俊華表示，中友百貨積極防疫，為確保顧客、同仁更安心的購物及工作環境，同時考量中部地區停水帶來的不便，決定今日起到26日，二度暫停營業5天，持續進行內部環境調整及整理。期間所有同仁維持分流上班。

中友百貨停業不停工，中友購物網提供24小時服務，中友FB跟中友APP也會持續推出優惠商品線上直播供消費者選購。消費者可以選擇宅配到府或是與櫃員約定好時間，在A、B棟1F店外快速取貨區面交取貨。中友百貨會持續提供優質服務，滿足顧客的購物需求。做此決定是為配合政府防疫措施，在疫情嚴峻時刻全力落實防疫。

 

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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