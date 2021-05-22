中友宣布自主停業5天 停業不停工購物網全天候服務

本土疫情嚴峻，台中中友百貨受到朝陽科大夜唱團確診個案女大生足跡波及，封館消毒2天後，因22日起全市餐飲業禁內用政策雪上加霜，中友百貨今日審慎評估後，臨時宣布今日起至5月26日自主停業5天，是本土疫情大爆發來，首家自主停業的百貨公司。
記者金武鳯/台中報導
2021-05-22 16:13:30
連日來，朝陽科大夜唱團確診個案如滾雪球，包括家人與室友已有11人確診，還沒及一名隔壁包廂的中國醫大男學生染疫。由於中友鄰近中國醫大及中國附醫，魚池之殃，導致封館2天重新復業後，生意大受影響，全館十分冷清。
中友百貨副店長陳俊華表示，中友百貨積極防疫，為確保顧客、同仁更安心的購物及工作環境，同時考量中部地區停水帶來的不便，決定今日起到26日，二度暫停營業5天，持續進行內部環境調整及整理。期間所有同仁維持分流上班。
中友百貨停業不停工，中友購物網提供24小時服務，中友FB跟中友APP也會持續推出優惠商品線上直播供消費者選購。消費者可以選擇宅配到府或是與櫃員約定好時間，在A、B棟1F店外快速取貨區面交取貨。中友百貨會持續提供優質服務，滿足顧客的購物需求。做此決定是為配合政府防疫措施，在疫情嚴峻時刻全力落實防疫。