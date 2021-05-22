本土新增321例加400例「校正回歸」　陳時中駁「蓋牌」：有多少狀況說多少事

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台灣新冠肺炎本土個案，已連續一周每日新增突破百人。中央流行疫情指揮中心今日（22）公佈，新增321本土COVID-19確診個案，並且有400例「校正回歸」，合計本土確診數共增加721例，累計已達2701人。今日也有2起死亡個案，皆為70歲以上年長者，從發病到死亡時間不到一周，顯示年長者及慢性病人，確實是感染重症與死亡高風險族群。
根據指揮中心數據，今日新增以新北市384例最多（板橋區103例多），其次為臺北市269例（萬華區174例最多）、桃園市20例、臺中市11例、基隆市9例、屏東縣5例、彰化縣及高雄市各4例、宜蘭縣、新竹市及花蓮縣各3例、新竹縣2例、臺南市、苗栗縣、南投縣、雲林縣各1例。
校正回歸「蓋牌」？陳時中：確保對疫情正確判斷
由於篩檢後的行政作業「塞車」，過去五天的確診人數出現「校正回歸」的調整，包括5月16日由206例校正為245例，5月17日由333例校正為406例，5月18日240例校正為325例；5月19日267例校正為359例，5月20日286例校正為360。5月21日312例校正為349例。
指揮官陳時中說明，目前採檢能量足夠，惟因行政程序繁瑣，造成通報作業「塞車」，已將通報欄位簡化為8項，未來更新確診人數速度將加快。至於為何不是以單日新增721例計算？陳時中解釋，須將個案的採檢日、發病日、確診日畫歸在正確的日期，才能對疫情變化趨勢有正確判斷，以免造成誤解。
陳時中指出，篩檢數與確診數校正回歸之後，可初步看出國內篩檢陽性率變化。5月13日為2.5%、5月14日4.4%、5月15日6.3%、5月16日4.7%、 5月17日2.8%、5月18日2.7%。陽性率在5月15日攀升後逐漸走低，可能與篩檢量能逐步增加有關。陳時中強調，指揮中心有多少狀況說多少事，並無所謂「蓋牌」動作，校正回歸是為確保每日新增個案數之正確性。
新增2起死亡個案 同台遊覽車13人確診
本土疫情嚴峻，今日也新增兩名死亡個案。其中一例是80多歲男性，5月19日晚間因咳嗽、發燒、呼吸困難及全身倦怠等症狀送醫，於5月20日死亡，經採檢於今日確診，家屬表示，個案無萬華地區活動史，也未接觸過確診者。
另一起死亡個案為70多歲男性，曾與確診者有過接觸，5月18日匡列後19日至醫院採檢，向衛生單位表示無症狀。21日被家屬發現已無呼吸心跳，當日宣告死亡，經採檢後於今日確診。發言人莊人祥指出，該個案為旅遊團個案之一，與其他確診者曾同乘遊覽車，同車42人中已有13人確診。其家人目前無症狀，正在接受隔離中。
專家諮詢小組召集人張上淳表示，從4月15日截至目前，在2072例個案中有37%是60歲以上年長者，37%年長者之中，出現重症比例為15%。目前住院病人尚有46例正在使用呼吸器，有3例需要使用葉克膜。
張上淳指出，由於年長感染個案具有高血壓、糖尿病等潛在疾病較多，更容易發生呼吸衰竭，確實會增加死亡率，國內外也都有年長染疫者發病不久即過世的情況，顯示年長者確實面臨更高的風險。
快篩有其必要性 陳時中：將盡快開放
由於各地醫院多在進行門診降載，要求民眾看病前須接受採檢後，確認陰性才能進入醫院。但從篩檢到確認陰性的時間差，可能有延緩醫療等風險。陳時中在記者會透露，在目前的疫情趨勢下，採取快篩有其必要性，現正針對快篩精準度與相關指引，做最後的確認，預告將盡快開放。
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