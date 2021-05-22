萬華區普篩？柯文哲：靠民眾自覺減少群聚才能控制疫情
台灣新冠肺炎本土病例暴增，尤其以雙北市最為嚴峻，台北市長柯文哲今（22）日下午舉行記者會，被問到北市確診個案最多的萬華區是否要進行普篩，柯文哲說，真正能控制疫情的還是靠市民自覺，包括戴口罩、勤洗手、減少群聚活動；快篩還是會耗損醫療量能，所以還是有症狀才做，要考量成本效益，相信會一步步控制下來。
記者余祥／台北報導
2021-05-22 16:25:56｜2021-05-22 16:26:08
中央流行疫情指揮中心今日公布新增本土病例321例，另外校正回歸400例，本土疫情持續延燒。
柯文哲下午舉行記者會時表示，戴口罩、勤洗手、減少群聚、不在外脫口罩吃東西才是能真正控制疫情的方式。
他表示，快篩現階段只是讓政府取樣，知道該區確診比例，因為沒辦法全部人都檢查，快篩還是會耗損醫療能量，還是採取有症狀才快篩的做法。
至於北市每日確診數上看300例，是否擔心蔓延至中南部，柯文哲說，台灣是一日生活圈，同島一命，還是有可能散播出去，所以還是要再次提醒，有效的防治感染方式，就是戴口罩、勤洗手、不群聚。
媒體也詢問，大安森林公園還是很多人在打籃球，是否考慮比照桃園作法，把籃筐都拆了。柯文哲說，現在停課不是讓大家出門玩，是為了防疫，一個人投籃就算了，一群人當然不行，但我們不會把籃網拆了，真正解決問題還是要靠國民素質。