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萬華區普篩？柯文哲：靠民眾自覺減少群聚才能控制疫情

▲台北市長柯文哲表示，真正能控制疫情的還是靠市民自覺，包括戴口罩、勤洗手、減少群聚活動。（圖／資料照片）
▲台北市長柯文哲表示，真正能控制疫情的還是靠市民自覺，包括戴口罩、勤洗手、減少群聚活動。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-05-22 16:25:56｜2021-05-22 16:26:08

台灣新冠肺炎本土病例暴增，尤其以雙北市最為嚴峻，台北市長柯文哲今（22）日下午舉行記者會，被問到北市確診個案最多的萬華區是否要進行普篩，柯文哲說，真正能控制疫情的還是靠市民自覺，包括戴口罩、勤洗手、減少群聚活動；快篩還是會耗損醫療量能，所以還是有症狀才做，要考量成本效益，相信會一步步控制下來。

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中央流行疫情指揮中心今日公布新增本土病例321例，另外校正回歸400例，本土疫情持續延燒。

柯文哲下午舉行記者會時表示，戴口罩、勤洗手、減少群聚、不在外脫口罩吃東西才是能真正控制疫情的方式。

他表示，快篩現階段只是讓政府取樣，知道該區確診比例，因為沒辦法全部人都檢查，快篩還是會耗損醫療能量，還是採取有症狀才快篩的做法。

至於北市每日確診數上看300例，是否擔心蔓延至中南部，柯文哲說，台灣是一日生活圈，同島一命，還是有可能散播出去，所以還是要再次提醒，有效的防治感染方式，就是戴口罩、勤洗手、不群聚。

媒體也詢問，大安森林公園還是很多人在打籃球，是否考慮比照桃園作法，把籃筐都拆了。柯文哲說，現在停課不是讓大家出門玩，是為了防疫，一個人投籃就算了，一群人當然不行，但我們不會把籃網拆了，真正解決問題還是要靠國民素質。

 

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
 

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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