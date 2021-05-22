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民眾未戴口罩倒回收物遭拒收怒摔　高市環保局重罰6千

▲高市環保局宣導「不戴口罩拒收垃圾」。（圖／高市環保局提供）
▲高市環保局宣導「不戴口罩拒收垃圾」。（圖／高市環保局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-22 16:41:27｜2021-05-22 16:44:39

全國防疫為第三級警戒，高市環保局持續嚴格執行「不戴口罩拒收垃圾」，並針對未戴口罩民眾以違反傳染病防治法予以舉發。21日晚間一名未戴口罩、手拿三袋資源回收物民眾遭到苓雅清潔隊拒收，憤而將兩袋回收物直接丟在路上，另一袋則故意倒出回收物，環保局認為該民眾嚴重影響隊員收運作業及防疫安全，將依《廢清法》重罰6000元，《傳染病防治法》部分將移由衛生局進行裁處。

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▲２１日晚間一民眾未戴口罩遭清潔隊拒收，憤而丟棄回收物。（圖／高市環保局提供）
▲２１日晚間一民眾未戴口罩遭清潔隊拒收，憤而丟棄回收物。（圖／高市環保局提供）
21日晚間一名男子手持兩大袋回收物欲交給資源回收車，但清潔隊員見其未戴口罩拒收，男子竟怒瞪清潔隊員，清潔隊員仍提醒他「現在抓很嚴的」，不料男子竟直接將兩袋回收物砸在路上，另一袋裝滿瓶瓶罐罐的回收物則全部倒出來、散落一地並逕行離去。

環保局表示，該男子未依防疫規定出門戴口罩已違反《傳染病防治法》第37條規定，且遭拒收後又惡意將回收物棄置於路面，已嚴重違反《廢棄物清理法》的規定。環保局已協請警方協助追查該行為人身份，後續違反廢清法部分環保局將予以重罰6000元。違反「傳染病防治法」部分將移由衛生局進行裁處。

經統計21、22日，環保局共動員473人次進行稽查，共舉發162件，後續將移請衛生局進行裁處。環保局再次呼籲，希望大家出門倒垃圾時一定要戴好口罩，發揮群體力量共同防疫，保護自已也保護清潔隊員安全。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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