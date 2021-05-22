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本土疫情持續擴散　假日台北景點商圈宛若空城

▲本土疫情嚴重，日前指揮官陳時中呼籲民眾收心，週末盡量待在家不要出門，今（22）日下午的台北信義區街頭，人車都非常稀少。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲本土疫情嚴重，日前指揮官陳時中呼籲民眾收心，週末盡量待在家不要出門，今（22）日下午的台北信義區街頭，人車都非常稀少。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）

記者張志康/綜合報導

2021-05-22 17:42:43｜2021-05-22 18:24:09

今（22）是全國疫情警戒升三級後的第一個周末，昨日包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，都曾發言要求民眾假日不要外出，以確保阻斷病毒傳播鏈。實際在台北市街頭，可以發現與以往相比，人潮大概只有平日的1成左右，不能說變成空城，但很明顯下降許多。

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相較之下，上周由於本土疫情大爆發，導致不少民眾前往大賣場、超市搶購民生物資及口罩、酒精之類的防疫物資，隨著本周確診人數大幅增加，不少確診者足跡都涉及大賣場、超市等人潮聚集處所，反而導致賣場及超市裡的顧客人數直線下降。

當然這樣的情況，可以視為民眾對於群聚搶購這件事情的恐慌，但從另一個角度來看，也未嘗不是民眾在本土疫情一周以來發展的震撼教育後，終於能夠用比較理性、平靜的態度進行防疫。

過去的一年餘以來，台灣將疫情成功地防堵於國境線上，直到最近這波本土疫情的大爆發。事實上，從這波本土疫情爆發後，民眾的反應來看，其實台灣民眾在經過疫情爆發初期的驚慌失措、震驚過度的否認反應，以及程度有限的移動外，民眾對於疫情的反應，相較於去年各國，明顯地冷靜及理性許多。

不管對於政府的防疫措施滿意或沒那麼滿意，但民眾的實際行為都是遵守防疫的相關規定，希望能夠讓疫情儘快地平息下來。當然，難免民眾會在網路上口誅筆伐，但從今日台北市街頭的狀況來看，絕大多數的民眾都將防疫視為是最重要的事情，期望這波本土疫情，台灣可以平安度過。

▲本土疫情嚴重，日前指揮官陳時中呼籲民眾收心，週末盡量待在家不要出門，今（22）日下午的台北街頭人車稀少。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲本土疫情嚴重，日前指揮官陳時中呼籲民眾收心，週末盡量待在家不要出門，今（22）日下午的台北的西門町街頭人煙稀少。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲本土疫情嚴重，日前指揮官陳時中呼籲民眾收心，週末盡量待在家不要出門，今（22）日下午的台北街頭人車稀少。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲本土疫情嚴重，日前指揮官陳時中呼籲民眾收心，週末盡量待在家不要出門，今（22）日下午的台北信義區街頭，人車都非常稀少。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲本土疫情嚴重，日前指揮官陳時中呼籲民眾收心，週末盡量待在家不要出門，今（22）日下午的台北街頭人車稀少。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
▲本土疫情嚴重，日前指揮官陳時中呼籲民眾收心，週末盡量待在家不要出門，今（22）日下午的台北車站附近街道人車稀少。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22）
 

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2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
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2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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2021-05-20-2021-05-22
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