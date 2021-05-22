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他們淪「通告受災戶」　靠做瑜伽充實生活

▲男女雙人組「我們OURS」因為疫情關係，通告全被取消，慘淪通告受災戶。（圖／鮪魚肚影音提供）
▲男女雙人組「我們OURS」因為疫情關係，通告全被取消，慘淪通告受災戶。（圖／鮪魚肚影音提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-22 22:00:00

男女雙人組「我們OURS」於5月20日推出首張同名專輯《我們OURS》，原本準備舉辦發片記者會，但因疫情升溫而取消，女主唱陳華坦承心情有受影響，「雖覺得可惜，但事情一定是最好的安排，私心希望以後可以補補看！」男主唱言奕則說：「真的好可惜，本來新婚的老闆嚴爵要親自上台送禮。」 

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因為疫情，「我們OURS」不但記者會、音樂會雙延期，連宣傳也因配合政策全數取消，可說是不折不扣的「通告受災戶」，陳華說：「取消非常多通告和校園，真的很可惜，因為很想見到大家，會非常好玩，見大家是很棒的一件事！」言奕也擔心：「會滿擔心宣傳的效果沒那麼好，而且唱校園可現場分享新歌，可惜目前動彈不得！」

▲男女雙人組「我們OURS」因為疫情關係，通告全被取消。（圖／鮪魚肚影音提供）
▲▼男女雙人組「我們OURS」因為疫情關係，通告全被取消。（圖／鮪魚肚影音提供）
▲男女雙人組「我們OURS」因為疫情關係，通告全被取消。（圖／鮪魚肚影音提供）
「我們OURS」通告全停，2人也遵守規定在家工作（WFH），雖然宣傳期大受影響，但兩人宅在家卻比平時還忙，陳華表示整個禮拜都在寫歌、打手遊，也不忘和友人開視訊一起做瑜伽，言奕則是買了很多的線上吉他課程正在消化。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.95%62.05%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.03%9.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.57%24.43%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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