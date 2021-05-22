他們淪「通告受災戶」　靠做瑜伽充實生活

男女雙人組「我們

OURS

」於5月20日

推出首張同名專輯《我們OURS

》，原本準備舉辦發片記者會，但因疫情升溫而取消，女主唱陳華坦承心情有受影響，「雖覺得可惜，但事情一定是最好的安排，私心希望以後可以補補看！」男主唱言奕則說：「真的好可惜，本來新婚的老闆嚴爵要親自上台送禮。」

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▲▼男女雙人組「我們OURS」因為疫情關係，通告全被取消。（圖／鮪魚肚影音提供）

「我們

OURS

」通告全停，2人也遵守規定在家工作（WFH），雖然宣傳期大受影響，但兩人宅在家卻比平時還忙，陳華表示整個禮拜都在寫歌、打手遊，也不忘和友人開視訊一起做瑜伽，言奕則是買了很多的線上吉他課程正在消化。