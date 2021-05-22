台積電員工確診、症狀輕微　接觸者10餘人居家隔離

台中市政府今（22）日宣布新增11例本土個案，其中案3443為台積電工程師，與案3442的永豐銀櫃檯行員為夫妻檔，引發關注。台積電對外表示，上周末該名員工已經開始自主隔離，症狀輕微，也請相關接觸者進行14天的居家隔離，此事件不會對營運造成影響。
記者許家禎／台北報導
2021-05-22 16:50:33
台積電指出，該員曾與上周末與確診者接觸，周日進入公司後即接獲通知接觸者確診，隨即離場並自主隔離，隔離期間採檢確認陽性。公司亦於第一時間追溯公司內該員接觸史，確認其曾近距離接觸者約10餘人，亦於當日離場並進行為期14天的居家隔離，目前皆無不適症狀。
台積電將持續每日監測隔離者健康狀況並提供必要之協助，以利後續追蹤。同時公司也已針對該員工作場域及公共區域加強消毒。最後強調此事件不影響公司營運，公司會持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為，為保護個資並遵循法規，相關細節皆以政府公開資訊為主。
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