  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台積電員工確診、症狀輕微　接觸者10餘人居家隔離

▲台積電員工確診，台積電指出，該名同仁症狀輕微，目前有10餘人居家隔離，對營運沒有影響。（圖／NOWnews資料照）
▲台積電員工確診，台積電指出，該名同仁症狀輕微，目前有10餘人居家隔離，對營運沒有影響。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

2021-05-22 16:50:33

台中市政府今（22）日宣布新增11例本土個案，其中案3443為台積電工程師，與案3442的永豐銀櫃檯行員為夫妻檔，引發關注。台積電對外表示，上周末該名員工已經開始自主隔離，症狀輕微，也請相關接觸者進行14天的居家隔離，此事件不會對營運造成影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電指出，該員曾與上周末與確診者接觸，周日進入公司後即接獲通知接觸者確診，隨即離場並自主隔離，隔離期間採檢確認陽性。公司亦於第一時間追溯公司內該員接觸史，確認其曾近距離接觸者約10餘人，亦於當日離場並進行為期14天的居家隔離，目前皆無不適症狀。

台積電將持續每日監測隔離者健康狀況並提供必要之協助，以利後續追蹤。同時公司也已針對該員工作場域及公共區域加強消毒。最後強調此事件不影響公司營運，公司會持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為，為保護個資並遵循法規，相關細節皆以政府公開資訊為主。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
36.72%63.28%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.89%9.11%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
74.78%25.22%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀