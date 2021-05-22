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高雄校園全面暫停對外開放　謝文斌：籲請民眾勿入校園

▲高雄市校園已全面禁止開放，請民眾「勿擅入校園」。（圖／高市府教育局提供）
▲高雄市校園已全面禁止開放，請民眾「勿擅入校園」。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-22 17:17:46

全國疫情警戒升至第三級，高雄市校園已全面禁止開放，高市府教育局長謝文斌今（22）日前往四維國小、高雄高商等多所校園巡察，再度重申疫情嚴峻，請民眾「勿擅入校園」，以防造成防疫破口，也呼籲在家的學生做好防疫，快樂學習。

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依據高雄市流行疫情指揮中心表示，全國疫情警戒升至第三級，教育部宣布各學校、教育場所全面禁止開放，若有民眾擅入校園，違者將被舉發，可依違反傳染病防治法第37條第1項第2款處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

▲高雄市所屬學校校園均不開放，包括所屬用地上籃球場、遊具等設施、圖書閲讀空間均已停止使用。（圖／高市府教育局提供）
▲高雄市所屬學校校園均不開放，包括所屬用地上籃球場、遊具等設施、圖書閲讀空間均已停止使用。（圖／高市府教育局提供）
高市府教育局長謝文斌分別到四維國小、高雄高商與新興高中、新興國小等校園巡察，也瞭解校園防疫與暫停開放措施，為防止有民眾擅入，不少校園將籃球框暫時拆下或予以包裹，或拉出警示線；另校園守衛室均設有錄影監視設備，讓校園四週無死角，學校今天情況良好，並沒有傳出有民眾擅入校園的情況發生。

謝文斌請民眾務必配合市府防疫措施，表示即日起至6月8日高雄市所屬學校校園均不開放，另包括所屬用地上籃球場、遊具等設施、圖書閲讀空間均已停止使用，請學校警戒勿讓民眾私自進入使用，一旦發現，將可逕行舉發。

▲不少校園將籃球框暫時拆下或予以包裹，或拉出警示線。（圖／高市府教育局提供）
▲不少校園將籃球框暫時拆下或予以包裹，或拉出警示線。（圖／高市府教育局提供）
全國防疫警戒進入第三級狀態，謝文斌說，除民眾外出應全程佩戴口罩外，高雄市為確保師生安全，也籲請習慣於早晚、假日到校運動民眾體諒，勿擅自入校，以防造成防疫破口。

此外，謝文斌也呼籲在家學習的學生，也要做好防疫工作，尤其千萬不要出門；學校、教育局與教育部均有提供豐富的線上學習資源，於防疫期間，請學生們在家中安全健康環境中快樂學習。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.76%61.24%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.61%9.39%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.4%24.6%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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