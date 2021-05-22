高雄校園全面暫停對外開放　謝文斌：籲請民眾勿入校園

全國疫情警戒升至第三級，高雄市校園已全面禁止開放，高市府教育局長謝文斌今（22）日前往四維國小、高雄高商等多所校園巡察，再度重申疫情嚴峻，請民眾「勿擅入校園」，以防造成防疫破口，也呼籲在家的學生做好防疫，快樂學習。





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依據高雄市流行疫情指揮中心表示，全國疫情警戒升至第三級，教育部宣布各學校、教育場所全面禁止開放，若有民眾擅入校園，違者將被舉發，可依違反傳染病防治法第37條第1項第2款處6萬元以上30萬元以下罰鍰。





▲高雄市所屬學校校園均不開放，包括所屬用地上籃球場、遊具等設施、圖書閲讀空間均已停止使用。（圖／高市府教育局提供）

謝文斌請民眾務必配合市府防疫措施，表示即日起至6月8日高雄市所屬學校校園均不開放，另包括所屬用地上籃球場、遊具等設施、圖書閲讀空間均已停止使用，請學校警戒勿讓民眾私自進入使用，一旦發現，將可逕行舉發。





▲不少校園將籃球框暫時拆下或予以包裹，或拉出警示線。（圖／高市府教育局提供）

此外，謝文斌也呼籲在家學習的學生，也要做好防疫工作，尤其千萬不要出門；學校、教育局與教育部均有提供豐富的線上學習資源，於防疫期間，請學生們在家中安全健康環境中快樂學習。



