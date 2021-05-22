防疫宅在家線上購 「免廼好揀」蔬果生鮮外送到家

經濟部中部辦公室主任郭坤明指出，疫情開始前即展開「免迺好揀－買菜網」電商及外送平台建置，全台北中南都有傳統市場加入，台中市目前有建國市場、第二市場、第五市場參加，其他市場也有意願參與，目前都在緊鑼密鼓籌備中，正好因應疫情避免群聚，網購與外送服務受到主婦歡迎，利用率很高，也為傳統市場開闢另一通路，搶攻網路商機。
郭坤明說，高雄市龍華市場在高雄市政府16日宣布傳統市場禁止內用後，龍華市場外送LINE@當日就提升三倍以上訂單，台中市的第五市場還規畫小幫手，讓消費者從LINE@訂貨一次買足，還有跨攤服務，彰化市華陽市場與全球快遞配合，訂單倍增。
台中市第五市場參與經濟部「免迺好揀－買菜網」電商及外送平台，便利的外送服務，開發傳統市場銷售的新管道。郭坤明說明使用方法，消費者只要加入第五市場官方LINE帳號，包括食品、生鮮與百貨類，都可以跨攤點選所需商品後，由菜市場小幫手協助理貨，由lalamove外送到家，每日前一百單的下單者，享有外送免運費優惠，每日上午十時結單，以五公里內為限。
幸好，經濟部中部辦公室超前部署推動傳統市場「免迺好揀－買菜網」，讓合作攤商在此疫情延燒之際，不致慌亂。第五市場一家豬肉攤老闆說，防疫期間避免群聚，消費者不用到市場人擠人，用LINE下單還能宅配到家，很受消費者歡迎。
經濟部中部辦公室表示，防疫視同作戰，但作戰也要備足糧草，透過「免迺好揀－買菜網(https://docfz.cto.moea.gov.tw/FSGC/)」，民眾可以從北中南東就近選擇合宜市場，採購生鮮商品及市場美食，不用出門在家防疫也可吃好料！