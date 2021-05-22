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防疫宅在家線上購 「免廼好揀」蔬果生鮮外送到家

▲傳統市場也能外送！經濟部輔導的「免迺好揀」買菜網，主婦不出門，一指操作，蔬果生鮮送到家。（圖／經濟部提供）
▲傳統市場也能外送！經濟部輔導的「免迺好揀」買菜網，主婦不出門，一指操作，蔬果生鮮送到家。（圖／經濟部提供）

記者金武鳯/綜合報導

2021-05-22 17:59:23

國內本土疫情發燒，為避免群聚，減少接觸，經濟部中部辦公室輔導傳統菜市場與電商及外送平台合作，成立「免廼好揀─買菜網」，台中市目前有建國市場、第二市場及第五市場加入，主婦們買菜不必出門，上網輕鬆點選，新鮮食材就能送到家，防疫宅在家，蔬果魚肉一樣能吃好吃足。

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經濟部中部辦公室主任郭坤明指出，疫情開始前即展開「免迺好揀－買菜網」電商及外送平台建置，全台北中南都有傳統市場加入，台中市目前有建國市場、第二市場、第五市場參加，其他市場也有意願參與，目前都在緊鑼密鼓籌備中，正好因應疫情避免群聚，網購與外送服務受到主婦歡迎，利用率很高，也為傳統市場開闢另一通路，搶攻網路商機。

郭坤明說，高雄市龍華市場在高雄市政府16日宣布傳統市場禁止內用後，龍華市場外送LINE@當日就提升三倍以上訂單，台中市的第五市場還規畫小幫手，讓消費者從LINE@訂貨一次買足，還有跨攤服務，彰化市華陽市場與全球快遞配合，訂單倍增。

▲防疫宅在家，主婦只要利用「免廼好揀」買菜網，蔬果生鮮外送到家。（圖／經濟部提供）
▲防疫宅在家，主婦只要利用「免廼好揀」買菜網，蔬果生鮮外送到家。（圖／經濟部提供）
 

台中市第五市場參與經濟部「免迺好揀－買菜網」電商及外送平台，便利的外送服務，開發傳統市場銷售的新管道。郭坤明說明使用方法，消費者只要加入第五市場官方LINE帳號，包括食品、生鮮與百貨類，都可以跨攤點選所需商品後，由菜市場小幫手協助理貨，由lalamove外送到家，每日前一百單的下單者，享有外送免運費優惠，每日上午十時結單，以五公里內為限。

台中市傳統市場各有特色，以第二市場為例，各色小吃熟食連外地遊客都慕名而來。建國市場南北乾貨齊全，生鮮及蔬果物廉價美，是家庭主婦採買好選擇。只是疫情嚴峻，消費者擔心上市場買菜人擠人，人潮退去，讓攤商憂慮生意受影響。

▲▲台中第五市場有15家攤商參與「免迺好揀」買菜網，主婦網上下訂，新鮮蔬果魚肉就能宅配到府。（圖／經濟部提供）
▲▲台中第五市場有15家攤商參與「免迺好揀」買菜網，主婦網上下訂，新鮮蔬果魚肉就能宅配到府。（圖／經濟部提供）
 

幸好，經濟部中部辦公室超前部署推動傳統市場「免迺好揀－買菜網」，讓合作攤商在此疫情延燒之際，不致慌亂。第五市場一家豬肉攤老闆說，防疫期間避免群聚，消費者不用到市場人擠人，用LINE下單還能宅配到家，很受消費者歡迎。

經濟部中部辦公室表示，防疫視同作戰，但作戰也要備足糧草，透過「免迺好揀－買菜網(https://docfz.cto.moea.gov.tw/FSGC/)」，民眾可以從北中南東就近選擇合宜市場，採購生鮮商品及市場美食，不用出門在家防疫也可吃好料！

 

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2021-05-20-2021-05-23

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