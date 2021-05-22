中市新增本土11例足跡　其中社會局女員工染疫

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局長曾梓展今記者會中公開新增11例確診患者足跡，案3441為一名男性健身教練，16日曾到大甲松柏港衝浪，18日到東光路與興進路口籃球場、7-11自強街合作門市、市民廣場等地，19日下午出現症狀，就醫後確診，初步疫調案3441曾到北部，懷疑因此遭到感染。
案3442為36歲的女性，是永豐銀行櫃檯行員，與案3443的35歲台積電工程師個案為夫妻，2人因案3442姊姊確診為陽性個案，於17日被通知、匡列隔離，2人當天有到慈濟醫院採檢，一採為陰性，19日再度採檢確診，雙雙收治住院，目前初步匡列者為2人小孩。
案3444為27歲女性，因疫情爆發前曾到醫院預定要手術，20日進行手術前依規定進行採檢，不料卻陽性確診，當場直接收治，由於案3444沒有特別旅遊史，目前感染源不明，匡列7人。案3446為19歲的朝陽科大一年級女學生，住在宿舍，室友有參加13日當天的夜唱團，推測因此遭感染；案3446母親先確診，為案3035，目前匡列接觸者共3人。
案3448為72歲男子，是霧峰市民，日前因抽菸20多年而出現臨床症狀，懷疑心血管阻塞，準備住院檢查治療時，於20日快篩呈陽性，目前找不到感染源；值得注意的是，案3448確診前曾於20日早上9點前往烏日傳統市場，且未戴口罩。
案號3450為本國籍38歲女性，為社會局家防中心職員(同辦公室含個案共16人)，近日無出國史及北部旅遊史，5月15日曾至霧峰區屈臣氏 (有戴口罩)，5月16日整天在家未外出(與退休父母同住)，5月17日除了上班地點與家中未外出至其他地方，於5月18日出現喉嚨痛、發熱(無發燒)等症狀，當天下午至大里區00中醫診所看診(全程戴口罩)，5月19日開始發燒，中午因開始發燒下午網路預約後至開車醫院看診，被醫師退掛後經櫃台建議至急診，急診護理師建議個案至亞大附醫做篩檢，在開車至亞大附醫，經亞大醫護告知本日篩檢量已滿，個案再開車至大里仁愛採檢，5月21日經通知檢驗陽性，當日救護車載送至醫院隔離治療，匡列同住家人2位及接觸者15位，共17人列居家隔離。