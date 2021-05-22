  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中市新增本土11例足跡　其中社會局女員工染疫

▲台中市政府陽明大樓消毒(圖／市政府提供2021.5.22)
▲台中市政府陽明大樓消毒(圖／市政府提供2021.5.22)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-22 18:23:04

今全台本土新增321例本土個案，另有400例是「校正回歸」；其中台中市今新增11例本土，外界關注的朝陽科技大學K歌團傳播鏈占了3例，累計至今總共12人染疫。台中市長盧秀燕下午表示，主要確診者為夜唱學生及親近室友，無擴大向外傳染，危機暫時解除。另外，新增染疫包含一名市府女員工、一對台積電夫妻檔、一對軍人夫妻檔。盧秀燕也強調，今有發現有人攻擊、謾罵確診的朝陽同學，「沒有人願意染疫、傳染給別人，請大家多點關心、支持，不要攻擊謾罵這些孩子」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中11例本土確診個案，分別為案3446霧峰19歲朝陽科大女學生、3451朝陽科大19歲男學生、3449霧峰19歲朝陽科大女學生、3441國立台灣體育運動大學21歲男學生、3447龍井33歲女性、3613龍井36歲男性、3448霧峰71歲男性、3450霧峰37歲女性、3443為35歲男性工程師、3442為36歲櫃台行員、3444為27歲女性；其中前3案感染源為朝陽科大夜唱團，11案已全數住院隔離治療，掌握相關足跡及匡列相關接觸者，並持續加強清消，請民眾安心。

衛生局長曾梓展今記者會中公開新增11例確診患者足跡，案3441為一名男性健身教練，16日曾到大甲松柏港衝浪，18日到東光路與興進路口籃球場、7-11自強街合作門市、市民廣場等地，19日下午出現症狀，就醫後確診，初步疫調案3441曾到北部，懷疑因此遭到感染。

案3442為36歲的女性，是永豐銀行櫃檯行員，與案3443的35歲台積電工程師個案為夫妻，2人因案3442姊姊確診為陽性個案，於17日被通知、匡列隔離，2人當天有到慈濟醫院採檢，一採為陰性，19日再度採檢確診，雙雙收治住院，目前初步匡列者為2人小孩。

案3444為27歲女性，因疫情爆發前曾到醫院預定要手術，20日進行手術前依規定進行採檢，不料卻陽性確診，當場直接收治，由於案3444沒有特別旅遊史，目前感染源不明，匡列7人。案3446為19歲的朝陽科大一年級女學生，住在宿舍，室友有參加13日當天的夜唱團，推測因此遭感染；案3446母親先確診，為案3035，目前匡列接觸者共3人。

案3448為72歲男子，是霧峰市民，日前因抽菸20多年而出現臨床症狀，懷疑心血管阻塞，準備住院檢查治療時，於20日快篩呈陽性，目前找不到感染源；值得注意的是，案3448確診前曾於20日早上9點前往烏日傳統市場，且未戴口罩。

案號3450為本國籍38歲女性，為社會局家防中心職員(同辦公室含個案共16人)，近日無出國史及北部旅遊史，5月15日曾至霧峰區屈臣氏 (有戴口罩)，5月16日整天在家未外出(與退休父母同住)，5月17日除了上班地點與家中未外出至其他地方，於5月18日出現喉嚨痛、發熱(無發燒)等症狀，當天下午至大里區00中醫診所看診(全程戴口罩)，5月19日開始發燒，中午因開始發燒下午網路預約後至開車醫院看診，被醫師退掛後經櫃台建議至急診，急診護理師建議個案至亞大附醫做篩檢，在開車至亞大附醫，經亞大醫護告知本日篩檢量已滿，個案再開車至大里仁愛採檢，5月21日經通知檢驗陽性，當日救護車載送至醫院隔離治療，匡列同住家人2位及接觸者15位，共17人列居家隔離。

▲3443活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3443活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
 

▲3441活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3441活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3446活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3446活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
 

▲3447活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3447活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
 

▲3448活動足跡.
▲3448活動足跡. (圖／市政府提供2021.5.22)
 

▲3442活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3442活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3444活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3444活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3449活動足跡.
▲3449活動足跡. (圖／市政府提供2021.5.22)
▲3450活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
▲3450活動足跡(圖／市政府提供2021.5.22)
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.76%61.24%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.61%9.39%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.4%24.6%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀