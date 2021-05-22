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「校正回歸」遭酸爆！正妹DJ看不下去：還在扯後腿

▲咖啡糖賢齡分享解釋「校正回歸」的文章，並痛批酸民在扯後腿。（圖／翻攝咖啡糖賢齡臉書）
▲咖啡糖賢齡分享解釋「校正回歸」的文章，並痛批酸民在扯後腿。（圖／翻攝咖啡糖賢齡臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-22 19:00:08

台灣疫情嚴峻，疫情指揮中心於今（22）日稍早除了宣布新增321例本土病例外，還提到有400例為「校正回歸」案例，「校正回歸」一詞引起討論，而電台DJ「咖啡糖賢齡」發聲力挺「校正回歸」的說法，更怒批酸民們根本是在扯後腿。

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「咖啡糖賢齡」在臉書分享相關報導解釋「校正回歸」一詞，原來校正回歸不是指揮中心新創的名詞，「過去歐美日或其他感染人數量大的國家，都有過類似的情形。」主要是來自檢測與通報結果的時間落差，因為檢測塞車或行政延遲，才會以這種方法來統計確診案例。

▲▲咖啡糖賢齡痛批酸「校正回歸」的民眾扯後腿。（圖／翻攝咖啡糖賢齡臉書）
▲咖啡糖賢齡分享「校正回歸」一事的看法。（圖／翻攝咖啡糖賢齡臉書）
「咖啡糖賢齡」也在留言處痛批：「我真的超火，我真的不懂連柯市長、侯市長都說是通報塞車，所以今天才會有校正回歸，到底為酸而酸的人是要崩潰多久！台灣現在共同的敵人是COVID-19，不是藍綠、不是彼此！」她更直言，現在一直造謠蓋牌、對立，醫護人員、前線人員都要累死了，「還有這些人扯後腿，煩不煩！」

▲咖啡糖賢齡痛批酸「校正回歸」的民眾扯後腿。（圖／翻攝咖啡糖賢齡臉書）
▲咖啡糖賢齡痛批酸「校正回歸」的民眾扯後腿。（圖／翻攝咖啡糖賢齡臉書）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，由於通報機制塞車，指揮中心修正每日確診個案數。（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.39%61.61%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.36%9.64%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.69%24.31%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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