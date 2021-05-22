「校正回歸」遭酸爆！正妹DJ看不下去：還在扯後腿

台灣疫情嚴峻，疫情指揮中心於今（22）日稍早除了宣布新增321例本土病例外，還提到有400例為「校正回歸」案例，「校正回歸」一詞引起討論，而電台DJ「咖啡糖賢齡」發聲力挺「校正回歸」的說法，更怒批酸民們根本是在扯後腿。

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「咖啡糖賢齡」在臉書分享相關報導解釋「校正回歸」一詞，原來校正回歸不是指揮中心新創的名詞，「過去歐美日或其他感染人數量大的國家，都有過類似的情形。」主要是來自檢測與通報結果的時間落差，因為檢測塞車或行政延遲，才會以這種方法來統計確診案例。

▲咖啡糖賢齡分享「校正回歸」一事的看法。（圖／翻攝咖啡糖賢齡臉書）

「咖啡糖賢齡」也在留言處痛批：「我真的超火，我真的不懂連柯市長、侯市長都說是通報塞車，所以今天才會有校正回歸，到底為酸而酸的人是要崩潰多久！台灣現在共同的敵人是COVID-19，不是藍綠、不是彼此！」她更直言，現在一直造謠蓋牌、對立，醫護人員、前線人員都要累死了，「還有這些人扯後腿，煩不煩！」

▲咖啡糖賢齡痛批酸「校正回歸」的民眾扯後腿。（圖／翻攝咖啡糖賢齡臉書）