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五確診者加一足跡遍布屏東　縣府完成軌跡消毒

▲屏東縣政府公布五位確診個案關係，「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子，案號「3616」為「2706」之接觸者，「3456」32歲男性、「2963」56歲高雄男子。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.22）
▲屏東縣政府公布五位確診個案關係，「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子，案號「3616」為「2706」之接觸者，「3456」32歲男性、「2963」56歲高雄男子。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.22）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-22 19:57:55

屏東縣政府22日公佈五例確診者、及一名高雄市民在縣境內足跡，其中案號「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子5月10日自駕至台北萬華旅遊，5月14日起陸續經過九如、里港、潮州等鄉鎮；案號「3616」為案「2706」之接觸者，曾至屏東市廟宇參拜；案號「3456」曾至萬丹新庄夜市、全聯萬巒店；案號「2963」56歲高雄男子，曾至屏東市保險經紀公司、麵館、山地門瞭望台餐廳。

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▲案號「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子5月10日自駕至台北萬華旅遊。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子5月10日自駕至台北萬華旅遊。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.22）
目前五例確診者行經軌跡地點已全面清毒，衛生局共匡列32人居家隔離，提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。

案號「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子，直至5月20日前往屏東醫院就診確認染疫，匡列其親友4人採檢隔離，其他相關人員列自我健康監測。

案號「3616」78歲男子是案「2706」54歲桃園市婦人父親，5月19日由屏東衛生局前往住處載往防疫旅館並採檢，5月21日確診，目前醫治中。

▲案號「3616」為案「2706」之接觸者，曾至屏東市廟宇參拜。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「3616」為案「2706」之接觸者，曾至屏東市廟宇參拜。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05. 22）
案號「3456」32歲男性，5月8日姊姊一家人從新竹回屏東慶祝母親節5月20日早上至高雄醫學院急診篩檢。

▲案號「3456」32歲男性，5月8日姊姊一家人從新竹回屏東慶祝母親節
▲案號「3456」32歲男性，5月8日姊姊一家人從新竹回屏東慶祝母親節 5月20日早上至高雄醫學院急診篩檢。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05. 22）
案號「2963」56歲男性居住地為高雄市，5月14日從高雄至屏東上班，5月15日與妻子駕車至屏東縣三地門鄉暸望台餐廳與友人聚餐。

▲案號「3616」為案「2706」之接觸者，曾至屏東市廟宇參拜。（圖／屏東縣政府提供,
▲案號「3616」為案「2706」之接觸者，曾至屏東市廟宇參拜。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05. 22）
此外，家住潮州鎮的64歲林姓男子，為案「3037」接觸者，列居家隔離對象，同住者妻子無職業平時活動皆於家中少外出， 5月21日衛生局通知匡列為居家隔離者，同日通知報告陽性。

案「3869」，除同案「3037」重復匡列隔離者4人外，另增加匡列7人居隔，後續安排採檢及居隔安置。發病前三天，足跡皆為民宅不公布，另安排環境清消。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
38.39%61.61%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.36%9.64%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.69%24.31%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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