五確診者加一足跡遍布屏東　縣府完成軌跡消毒

屏東縣政府22日公佈五例確診者、及一名高雄市民在縣境內足跡，其中案號「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子5月10日自駕至台北萬華旅遊，5月14日起陸續經過九如、里港、潮州等鄉鎮；案號「3616」為案「2706」之接觸者，曾至屏東市廟宇參拜；案號「3456」曾至萬丹新庄夜市、全聯萬巒店；案號「2963」56歲高雄男子，曾至屏東市保險經紀公司、麵館、山地門瞭望台餐廳。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-22 19:57:55
目前五例確診者行經軌跡地點已全面清毒，衛生局共匡列32人居家隔離，提醒曾出入相關場所民眾自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。
案號「3457」57歲婦人、「3458」62歲男子，直至5月20日前往屏東醫院就診確認染疫，匡列其親友4人採檢隔離，其他相關人員列自我健康監測。
案號「3616」78歲男子是案「2706」54歲桃園市婦人父親，5月19日由屏東衛生局前往住處載往防疫旅館並採檢，5月21日確診，目前醫治中。
案號「3456」32歲男性，5月8日姊姊一家人從新竹回屏東慶祝母親節5月20日早上至高雄醫學院急診篩檢。 案號「2963」56歲男性居住地為高雄市，5月14日從高雄至屏東上班，5月15日與妻子駕車至屏東縣三地門鄉暸望台餐廳與友人聚餐。 此外，家住潮州鎮的64歲林姓男子，為案「3037」接觸者，列居家隔離對象，同住者妻子無職業平時活動皆於家中少外出， 5月21日衛生局通知匡列為居家隔離者，同日通知報告陽性。
案「3869」，除同案「3037」重復匡列隔離者4人外，另增加匡列7人居隔，後續安排採檢及居隔安置。發病前三天，足跡皆為民宅不公布，另安排環境清消。