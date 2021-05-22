梓梓辣曬居家防疫照　傲人美胸大方見客

有啦啦隊底子的「梓梓」董梓甯，現在是女團「伊梓帆」的成員之一，因為有著火辣身材、可愛外表，讓她有不少粉絲追隨，還因此受封「真人版娜美」的稱號，時常在社群媒體分享生活的她，今（22）日在臉書曬出居家防疫的生活照，雖然在家，但她依然保持著美貌，讓網友紛紛留言狂讚。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-22 21:11:37
董梓甯曬出在廚房下廚的照片，照片中她穿著緊身的藍色繞頸背心，露出香肩、天鵝頸、小蠻腰以及纖細的手臂，傲人的上圍大方見客，她將長髮綁成了清爽的馬尾，手上拿著廚具，對著鏡頭吐舌微笑，她在貼文寫道：「防疫期間我真的完全沒有出門，連吃都是自己煮，生鮮宅配買了好多菜，冰箱都是蔬果，這幾天吃得好營養都自己煮，第二張還有豹豹來亂，我每次煮的東西他都很有興趣。防疫我們都要盡最大的努力配合，想要好好保護自己、保護身邊的人，配合阿中部長，疫情趕快好起來，不然都沒辦法開工也不是辦法啊！」
而貼文一發布後，網友們紛紛留言：「好個美廚娘」、「真棒，好想吃梓的菜」、「為什麼在家也可以這麼美」、「梓梓女神好厲害」。
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