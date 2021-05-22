  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

梓梓辣曬居家防疫照　傲人美胸大方見客

▲董梓甯辣曬居家防疫照。（圖／翻攝董梓甯臉書）
▲董梓甯辣曬居家防疫照。（圖／翻攝董梓甯臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-22 21:11:37

有啦啦隊底子的「梓梓」董梓甯，現在是女團「伊梓帆」的成員之一，因為有著火辣身材、可愛外表，讓她有不少粉絲追隨，還因此受封「真人版娜美」的稱號，時常在社群媒體分享生活的她，今（22）日在臉書曬出居家防疫的生活照，雖然在家，但她依然保持著美貌，讓網友紛紛留言狂讚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
董梓甯曬出在廚房下廚的照片，照片中她穿著緊身的藍色繞頸背心，露出香肩、天鵝頸、小蠻腰以及纖細的手臂，傲人的上圍大方見客，她將長髮綁成了清爽的馬尾，手上拿著廚具，對著鏡頭吐舌微笑，她在貼文寫道：「防疫期間我真的完全沒有出門，連吃都是自己煮，生鮮宅配買了好多菜，冰箱都是蔬果，這幾天吃得好營養都自己煮，第二張還有豹豹來亂，我每次煮的東西他都很有興趣。防疫我們都要盡最大的努力配合，想要好好保護自己、保護身邊的人，配合阿中部長，疫情趕快好起來，不然都沒辦法開工也不是辦法啊！」

▲董梓甯辣曬居家防疫照。（圖／翻攝董梓甯臉書）
▲▼董梓甯辣曬居家防疫照。（圖／翻攝董梓甯臉書）
▲董梓甯辣曬居家防疫照。（圖／翻攝董梓甯臉書）
而貼文一發布後，網友們紛紛留言：「好個美廚娘」、「真棒，好想吃梓的菜」、「為什麼在家也可以這麼美」、「梓梓女神好厲害」。

▲梓梓皮衣系列多連發。（圖／董梓甯臉書）
▲董梓甯有著性感好身材。（圖／董梓甯臉書）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.95%62.05%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.03%9.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.57%24.43%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀