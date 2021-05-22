病例校正回歸非台灣獨有　專家：各國多少都有

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中研院生醫所兼任研究員何美鄉今天接受記者電話聯訪時表示，校正回歸比較好的稱呼是「回溯確診」，各國在疫情剛剛爆發時，都可能因檢驗量能、人力來不及因應，導致每天採檢的檢體驗不完、驗完的來不及通報，出現通報上的時間差，經過一段緩衝期消化後，才能確認每一天有多少人確診。
何美鄉說，如今緩衝期過後，檢驗、通報應該逐漸回歸正軌，才能透過相關數據研判後續疫情走向與防疫作為。
前疾管局長蘇益仁則指出，面臨校正回歸狀況，代表國內檢驗量能有待提升，但至少台灣發現問題後趕緊把「塞車」的案件消化掉，也有如實對外公布，目前看來「沒什麼大問題」，未來幾天可能還會再出現一些校正回歸的個案。
蘇益仁認為，要解決檢驗量能不足問題，可從檢驗試劑的選用策略下手，例如社區篩檢選用準確率較高的快篩試劑，避免耗費PCR量能；醫療院所因收治的都是有症狀的患者，可全面使用PCR檢驗，少用快篩。
至於未來疫情將如何發展，何美鄉說，目前單日新增的病例數雖然不見得是最高峰，但她認為以長期趨勢來看，台灣應該已處於疫情高峰，若持續阻斷病毒傳播，疫情應該會趨於平緩或下降，未來各縣市可望只剩下零星病例冒出，直到疫苗接種到一定規模，才有可能逐漸歸零。（編輯：吳協昌）1100522