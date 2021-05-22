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病例校正回歸非台灣獨有　專家：各國多少都有

▲中研院生醫所兼任研究員何美鄉（圖）表示，各國疫情爆發時都有回溯確診的問題。中央社記者王騰毅攝 109年2月5日
▲中研院生醫所兼任研究員何美鄉（圖）表示，各國疫情爆發時都有回溯確診的問題。中央社記者王騰毅攝 109年2月5日

中央社

2021-05-22 22:26:05

（中央社記者張茗喧台北22日電）國內今天首見校正回歸400例本土病例，引發熱議。專家指出，各國疫情剛爆發時，都可能因檢驗量能、人力因應不及，面臨校正回歸的狀況，非台灣獨有。

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中央流行疫情指揮中心今天宣布新增321例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土病例，另外新增400例校正回歸的本土病例，也讓「校正回歸」瞬間成為全台討論度最高的關鍵字。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉今天接受記者電話聯訪時表示，校正回歸比較好的稱呼是「回溯確診」，各國在疫情剛剛爆發時，都可能因檢驗量能、人力來不及因應，導致每天採檢的檢體驗不完、驗完的來不及通報，出現通報上的時間差，經過一段緩衝期消化後，才能確認每一天有多少人確診。

何美鄉說，如今緩衝期過後，檢驗、通報應該逐漸回歸正軌，才能透過相關數據研判後續疫情走向與防疫作為。

前疾管局長蘇益仁則指出，面臨校正回歸狀況，代表國內檢驗量能有待提升，但至少台灣發現問題後趕緊把「塞車」的案件消化掉，也有如實對外公布，目前看來「沒什麼大問題」，未來幾天可能還會再出現一些校正回歸的個案。

蘇益仁認為，要解決檢驗量能不足問題，可從檢驗試劑的選用策略下手，例如社區篩檢選用準確率較高的快篩試劑，避免耗費PCR量能；醫療院所因收治的都是有症狀的患者，可全面使用PCR檢驗，少用快篩。

至於未來疫情將如何發展，何美鄉說，目前單日新增的病例數雖然不見得是最高峰，但她認為以長期趨勢來看，台灣應該已處於疫情高峰，若持續阻斷病毒傳播，疫情應該會趨於平緩或下降，未來各縣市可望只剩下零星病例冒出，直到疫苗接種到一定規模，才有可能逐漸歸零。（編輯：吳協昌）1100522

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.95%62.05%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.03%9.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.57%24.43%
2021-05-20-2021-05-22
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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