北捷調整班距　免費充電區暫停開放避免群聚

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為避免群聚，車站及地下街免費充電站暫停開放。
各線班距調整，文湖線假日全日班距約6.5分鐘；平日尖峰時段班距約1分20秒至2分鐘，平日離峰時段班距約4至5分鐘。
淡水信義線為假日全日班距約8至9分鐘；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約3分鐘），平日離峰時段約9分鐘（重疊區段最短班距約4.5分鐘）。
松山新店線假日全日班距約8至9分鐘；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約3分鐘），平日離峰時段約8分鐘（重疊區段最短班距約5分鐘）。
中和新蘆線假日全日班距約9.5分鐘（重疊區段最短班距約5分鐘）；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約3分），平日離峰時段約9分鐘（重疊區段最短班距約4.5分鐘）。
板南線假日全日班距約8至9分鐘；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約2至3分鐘），平日離峰時段約9分鐘（重疊區段最短班距約4.5分鐘）。
環狀線假日全日及平日離峰班距約10分鐘，平日尖峰時段班距約4至7分鐘。
北捷並表示預計23日起，捷運各車站及所轄地下街、台北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車等，將貼上「簡訊實聯制」QR-CODE鼓勵民眾使用；同時也向北市府申請MyCode，雙軌並行。
此外，北捷場站清消頻率由原4小時改為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時改為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消。（編輯：張銘坤）1100522