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北捷調整班距　免費充電區暫停開放避免群聚

▲台北捷運表示，彈性調整班距，並暫停開放免費充電站。(圖／軍聞社提供)
▲台北捷運表示，彈性調整班距，並暫停開放免費充電站。(圖／軍聞社提供)

中央社

2021-05-22 22:12:53

（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北捷運表示，彈性調整假日及平日離峰班距，平日尖峰時段不變；此外為了避免群聚，免費充電區暫停開放。

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台北捷運表示，因應疫情變化及旅客乘車需求，滾動管理並視人潮狀況，彈性各路線假日及平日離峰班距；平日尖峰時段因應通勤需求維持原行駛班距，各線首末班車也維持不變。

為避免群聚，車站及地下街免費充電站暫停開放。

各線班距調整，文湖線假日全日班距約6.5分鐘；平日尖峰時段班距約1分20秒至2分鐘，平日離峰時段班距約4至5分鐘。

淡水信義線為假日全日班距約8至9分鐘；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約3分鐘），平日離峰時段約9分鐘（重疊區段最短班距約4.5分鐘）。

松山新店線假日全日班距約8至9分鐘；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約3分鐘），平日離峰時段約8分鐘（重疊區段最短班距約5分鐘）。

中和新蘆線假日全日班距約9.5分鐘（重疊區段最短班距約5分鐘）；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約3分），平日離峰時段約9分鐘（重疊區段最短班距約4.5分鐘）。

板南線假日全日班距約8至9分鐘；平日尖峰時段班距約6分鐘（重疊區段最短班距約2至3分鐘），平日離峰時段約9分鐘（重疊區段最短班距約4.5分鐘）。

環狀線假日全日及平日離峰班距約10分鐘，平日尖峰時段班距約4至7分鐘。

北捷並表示預計23日起，捷運各車站及所轄地下街、台北小巨蛋、兒童新樂園及貓空纜車等，將貼上「簡訊實聯制」QR-CODE鼓勵民眾使用；同時也向北市府申請MyCode，雙軌並行。

此外，北捷場站清消頻率由原4小時改為2小時；列車營運時間清消頻率，由原8小時改為4小時；捷運系統及各場站，均經環保局及陸軍第六軍團33化學兵群加強清消。（編輯：張銘坤）1100522

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.95%62.05%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.03%9.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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75.57%24.43%
2021-05-20-2021-05-22
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