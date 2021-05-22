校正回歸問題大　江啟臣：3核心問題沒解決

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江啟臣從每日指揮中心確診數的來源開始說明，他表示，疫情指揮中心沒有完整地說明確診數怎麼來，但我們從公開資料可以知道。疫情指揮中心每日晚間6時截止確診統計，到隔日下午2時公布。資訊來源則是由醫院對疑似病患進行PCR採檢，再登入中央回報系統、確診後由中央計入確診數，接下來才會通知地方政府著手開始疫調。
江啟臣認為，從作業流程可以知道，地方政府是最後被通知的單位，檢測結果是中央先知道後通報地方政府。因此，所謂地方政府要回報確診數，這是錯誤的資訊。
江啟臣說，指揮中心今日也透露一部分答案，指揮中心表示，因為中央的回報系統有20多項要填寫，手續複雜，這次疫情的爆發讓複雜的系統，難以填寫，必須調整作業流程。
江啟臣強調，中央的回報系統塞車，也造成地方政府無法知道確診情況，有可能妨礙疫調，造成防疫漏洞，中央疫情指揮中心不可再忽視「塞車」，及早發現傳播鏈是保護民眾最直接的手段。
江啟臣特別指出，這次疫情雙北市長都反應，中央地方資訊落差至今無法解決，資訊同步是中央不能迴避的責任，防疫沒有藍綠、病毒才是我們的敵人，今日校正回歸的事件，又再次凸顯資訊同步的重要性，讓中央地方團結防疫，改善資訊同步，刻不容緩！