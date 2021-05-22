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校正回歸問題大　江啟臣：3核心問題沒解決

▲江啟臣在臉書發文，痛批蔡政府疫情通報中央地方不同步。（圖／翻攝自江啟臣臉書專頁）
▲江啟臣在臉書發文，痛批蔡政府疫情通報中央地方不同步。（圖／翻攝自江啟臣臉書專頁）

記者張志康/綜合報導

2021-05-22 21:37:44

由於今（22）日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一席「校正回歸」說，引發社會議論。對此，國民黨主席江啟臣晚間在臉書發文表示，該校正回歸的，不只是「確診數字」，同時更在於中央地方的資訊同步、作業程序的順暢、篩檢量能的提升等3個核心問題。

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江啟臣表示，今天指揮中心創造新名詞說，校正回歸確診加400人，這個資訊把大家嚇壞了，原來我們每天收到的確診數都是不精確的。他指出，「校正回歸 +400例」只是外顯出來的表象，真實的核心問題是「中央地方資訊要同步」、「作業程序要順暢」， 「篩檢量能要提升」。

江啟臣從每日指揮中心確診數的來源開始說明，他表示，疫情指揮中心沒有完整地說明確診數怎麼來，但我們從公開資料可以知道。疫情指揮中心每日晚間6時截止確診統計，到隔日下午2時公布。資訊來源則是由醫院對疑似病患進行PCR採檢，再登入中央回報系統、確診後由中央計入確診數，接下來才會通知地方政府著手開始疫調。

江啟臣認為，從作業流程可以知道，地方政府是最後被通知的單位，檢測結果是中央先知道後通報地方政府。因此，所謂地方政府要回報確診數，這是錯誤的資訊。

江啟臣說，指揮中心今日也透露一部分答案，指揮中心表示，因為中央的回報系統有20多項要填寫，手續複雜，這次疫情的爆發讓複雜的系統，難以填寫，必須調整作業流程。

江啟臣強調，中央的回報系統塞車，也造成地方政府無法知道確診情況，有可能妨礙疫調，造成防疫漏洞，中央疫情指揮中心不可再忽視「塞車」，及早發現傳播鏈是保護民眾最直接的手段。

江啟臣特別指出，這次疫情雙北市長都反應，中央地方資訊落差至今無法解決，資訊同步是中央不能迴避的責任，防疫沒有藍綠、病毒才是我們的敵人，今日校正回歸的事件，又再次凸顯資訊同步的重要性，讓中央地方團結防疫，改善資訊同步，刻不容緩！

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
37.95%62.05%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
90.03%9.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
75.57%24.43%
2021-05-20-2021-05-22
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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