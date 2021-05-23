  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

越南國會代表選舉23日登場　7000萬選民考驗防疫

▲越南新冠肺炎疫情持續，但國會於各級議會代表選舉仍於23日舉行，如何控制疫情成為最大考驗。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南新冠肺炎疫情持續，但國會於各級議會代表選舉仍於23日舉行，如何控制疫情成為最大考驗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-23 08:22:32

（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南本土疫情肆虐，但國會和各級人民議會代表換屆選舉仍如期於明天登場，全國選民共計近7000萬人。有越南民眾決定於「離峰時段」投票，選在最熱大中午出門，盼能避免群聚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
越南4月下旬又發生新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土疫情，迄今不到一個月時間累計約有2000人染疫，越南官方也將穩定與防疫任務列為此次選舉的重中之重。

越南國會主席、國家選舉委員會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）指出，國家選舉委員會的主要任務之一是不讓換屆選舉現場成為疫情傳播擴散之地。各選區職能部門應切實做好協調服務工作，確保換屆選舉順利舉行，滿足疫情防控安全規定。

越南民眾將於明天上午7時至晚間7時前往投票，總計全國選民人數將近7000萬人。

越南選民阿強向中央社表示，為了避免群聚，他會在中午12時至下午2時最熱的時段去投票，「這時間人應該是最少的」。

根據越南當地媒體近日的報導，投票所工作人員在事前演練時，不僅會幫選民量體溫，還要求民眾保持社交距離，每一圈票處也備有乾洗手，並事先對投票所消毒、張貼防疫標語等。

這次越南國會選舉共有866名候選人，黨員候選人占91.46%，獨立候選人則為74人，與2016年登場的上一屆選舉的97人相較少了23人。

路透社引述越南當地媒體報導，在最近3次的國會選舉中，非越共黨員代表人數少了一半。由此可看出越共黨員具備的壓倒優勢。

這次所有國會代表候選人當中，來頭最大的就是今年77歲的越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）。

越南國會500席代表中，越共黨員目前大概占了92%。至於獨立候選人必須通過由越共實質控制的越南祖國陣線（Vietnamese Fatherland Front）審核。（編輯：周永捷）1100522

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀