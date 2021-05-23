越南國會代表選舉23日登場　7000萬選民考驗防疫

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越南國會主席、國家選舉委員會主席王廷惠（Vuong Dinh Hue）指出，國家選舉委員會的主要任務之一是不讓換屆選舉現場成為疫情傳播擴散之地。各選區職能部門應切實做好協調服務工作，確保換屆選舉順利舉行，滿足疫情防控安全規定。
越南民眾將於明天上午7時至晚間7時前往投票，總計全國選民人數將近7000萬人。
越南選民阿強向中央社表示，為了避免群聚，他會在中午12時至下午2時最熱的時段去投票，「這時間人應該是最少的」。
根據越南當地媒體近日的報導，投票所工作人員在事前演練時，不僅會幫選民量體溫，還要求民眾保持社交距離，每一圈票處也備有乾洗手，並事先對投票所消毒、張貼防疫標語等。
這次越南國會選舉共有866名候選人，黨員候選人占91.46%，獨立候選人則為74人，與2016年登場的上一屆選舉的97人相較少了23人。
路透社引述越南當地媒體報導，在最近3次的國會選舉中，非越共黨員代表人數少了一半。由此可看出越共黨員具備的壓倒優勢。
這次所有國會代表候選人當中，來頭最大的就是今年77歲的越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）。
越南國會500席代表中，越共黨員目前大概占了92%。至於獨立候選人必須通過由越共實質控制的越南祖國陣線（Vietnamese Fatherland Front）審核。（編輯：周永捷）1100522