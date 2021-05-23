「校正回歸」多400例？柯文哲：不要創新名詞再搞亂人民

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，防疫指揮中心昨（22）日公布最新的確診案例數目，其中本土案例一共多達721例，不過卻有其中400例被歸類為「校正回歸」，新名詞出現也讓外界一頭霧水。對此台北市長柯文哲晚間也在臉書上PO文解釋，強調防疫指揮官陳時中在記者會上的說法有誤，「沒有什麼地方沒有準確把數字回報給中央的問題，更不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。」





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柯文哲表示，現行的流程是民眾到醫院進行PCR採檢後，各醫院將資料登錄上中央建置的「傳染病通報系統」，並將檢體送至中央指定實驗室，檢驗結果出爐後，疾管署要先做研判，再送疫情指揮中心將確診個案編號，然後才是公布。





柯文哲強調，因此從採檢到中央公布，本來就有時間差，少則三天多則五天。整個流程，從醫院、實驗室、到指揮中心，都是中央負責控管，「沒有甚麼地方沒有準確把數字回報中央的問題。」





柯文哲直言，過去確診個案數很少的時後，這個作業的時間差造成中央公布時，和當時的實際數字的差異不會太大。但疫情爆發後，指揮中心每天公布的數字，已無法反映疫情現況。再加上PCR檢體量大增、疫調過程塞車、採檢到公佈的時間差愈拉愈長，所謂校正回歸，只是「反映現行制度無法真實反映快速變動的現況。」





柯文哲呼籲，既然中央疫情指揮中心的數據，已經不能反映真實疫情，他也建議改變作法，告訴國人每日快篩陽性的新增個案數，告訴民眾大致的疫情趨勢，而不是幾天前狀況的數字。「更不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。」



