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「校正回歸」多400例？柯文哲：不要創新名詞再搞亂人民

▲台北市長柯文哲22日晚間在臉書上PO文，表示校正回歸「沒有什麼地方沒有準確把數字回報給中央的問題，更不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。」（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲22日晚間在臉書上PO文，表示校正回歸「沒有什麼地方沒有準確把數字回報給中央的問題，更不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。」（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-05-23 09:30:00

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，防疫指揮中心昨（22）日公布最新的確診案例數目，其中本土案例一共多達721例，不過卻有其中400例被歸類為「校正回歸」，新名詞出現也讓外界一頭霧水。對此台北市長柯文哲晚間也在臉書上PO文解釋，強調防疫指揮官陳時中在記者會上的說法有誤，「沒有什麼地方沒有準確把數字回報給中央的問題，更不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。」

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柯文哲表示，現行的流程是民眾到醫院進行PCR採檢後，各醫院將資料登錄上中央建置的「傳染病通報系統」，並將檢體送至中央指定實驗室，檢驗結果出爐後，疾管署要先做研判，再送疫情指揮中心將確診個案編號，然後才是公布。

柯文哲強調，因此從採檢到中央公布，本來就有時間差，少則三天多則五天。整個流程，從醫院、實驗室、到指揮中心，都是中央負責控管，「沒有甚麼地方沒有準確把數字回報中央的問題。」

柯文哲直言，過去確診個案數很少的時後，這個作業的時間差造成中央公布時，和當時的實際數字的差異不會太大。但疫情爆發後，指揮中心每天公布的數字，已無法反映疫情現況。再加上PCR檢體量大增、疫調過程塞車、採檢到公佈的時間差愈拉愈長，所謂校正回歸，只是「反映現行制度無法真實反映快速變動的現況。」

柯文哲呼籲，既然中央疫情指揮中心的數據，已經不能反映真實疫情，他也建議改變作法，告訴國人每日快篩陽性的新增個案數，告訴民眾大致的疫情趨勢，而不是幾天前狀況的數字。「更不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。」

▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（22）日公布新增本土確診個案有321例，另有400例為校正回歸的個案，目前台灣本土地區分布只剩嘉義及台東兩塊淨土。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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