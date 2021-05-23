校正回歸漏登是小事！醫曝「1隱憂」：恐引爆更大傳播鏈

台灣新冠肺炎疫情持續升溫，近來已一連8天單日本土案例破百，指揮中心昨（22）日除了公布本土病例新增321例外，更指出有另外400例「校正回歸」新增在過去6天，而

「校正回歸」一詞曝光，立刻掀起網友高度討論。

對此，北市聯醫陽明院區胸腔科主治醫師蘇一峰，就在臉書吐露憂心，「不知道過去有沒有人通知這些確診者且進行隔離？」他認為，

這恐引爆更大的傳播鏈。

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指揮官陳時中解釋，因為各地通報確診有塞車的狀況，所以昨天一併校正回歸個案400例，將先前確診個案數依照通報日期重新計算。其中，校正個案為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於5月7日至5月20日。陳時中強調，「是有多少狀況，就說多少事情」，校正回歸與股市完全無關，之後也會簡化通報的流程。

▲昨（22）日「校正回歸」400例，對此，蘇一峰醫師在臉書吐露憂心，「不知道過去有沒有人通知這些確診者且進行隔離？」他認為，這恐引爆更大的傳播鏈。（翻攝自蘇一峰臉書）

▲蘇一峰分析目前疫情狀況，直指「目前看起來趨勢是高原期，似乎有緩慢的下降。好消息是，至少沒有指數成長！」（翻攝自蘇一峰臉書）

對此，蘇一峰醫師在臉書發文表示，「漏登400例！不知道過去有沒有人通知這些確診者且進行隔離？如果單單只是漏登，那就只是小事...雙北檢疫量能燒到極限」，他也分析指出，「

但根據《聯合新聞網》報導，蘇一峰指出，校正回歸的400例若沒及時通報，可能會對社區造成更大威脅，「5月28日恐怕變成決定升四級的關鍵。」他也解釋，若依照過去方式，醫院會告知民眾，採檢兩、三天後沒收到通知即為

，但這400人很可能因未及時等到報告，就開始跟家人或社區接觸，「這樣就可能引爆更大的傳播鏈」，還是要持續觀察幾天，看看疫情走向。（編輯：許苡晴）