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簡訊實聯制監控人民？指揮中心：假消息勿轉傳以免觸法

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（23）召開全國防疫會議會後記者會。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（23）召開全國防疫會議會後記者會。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶/綜合報導

2021-05-23 09:32:27

近日臉書流傳「簡訊實聯制侵害個人隱私，政府藉機監控人民行蹤」等流言，中央流行疫情指揮中心今（23）日嚴正澄清，此為不實訊息，行政院推出的「簡訊實聯制」免填任何個人資料，店家也不會收到任何資料，僅傳送簡訊予民眾自己的電信業者，且只保留28日後銷毀，除非因疫調所需才會提供；請民眾勿再轉傳與散布此則不實訊息，以免觸法遭罰。

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中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，行政院新開發推出的「簡訊實聯制」，除了方便民眾在各大場所迅速通關，也讓疫調人員在疫調時能掌握可能的感染足跡；這套系統不必加入會員、免填任何個人資料，回傳給電信公司的資料只有「手機號碼」、「當下時間」及「場所代碼」3項資料，這些資訊都是民眾原本使用的電信公司已有的資訊，是最小範圍的個資提供，且只保留28天後就會銷毀，只有當政府有疫調需求時，才會調閱這些資料，進而找出足跡。

指揮中心強調，散播假訊息構成犯罪，會被判處最高3年有期徒刑或併科3百萬元罰金；民眾若收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播，以免觸法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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