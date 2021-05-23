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全國防疫會議拍板　簡化確診通報流程、增地方採檢站人力

▲今（23）日陳宗彥表示，全國防疫會議有6點結論，包含已完成疫調輔助系統建置、採檢站人力設置醫療院所的醫護人員分離，以及簡化確診通報流程等。（示意圖／NOWnews資料照）
▲今（23）日陳宗彥表示，全國防疫會議有6點結論，包含已完成疫調輔助系統建置、採檢站人力設置醫療院所的醫護人員分離，以及簡化確診通報流程等。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-23 09:49:47｜2021-05-23 10:07:32

中央流行疫情指揮中心今（23）日上午9點30分由副指揮官陳宗彥召開記者會，公告全國防疫會議結果，包含已完成疫調輔助系統建置、採檢站人力設置和簡化確診通報流程等，另外如果有民眾在採檢等待期失聯，將啟動警備協尋。

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陳宗彥指出，指揮中心和地方政府之間的溝通也讓問題陸續解決，接下來會越來越順暢，而今天的全國防疫會議總共有6點結論。第一個是為了加速疫調，指揮中心已經完成疫調輔助系統，一經地方政府通報確診者相關資訊，指揮中心會提供足跡資料，有效率提升疫調效能，第二點是各地方的醫療院所醫護人員和確診者接觸被匡列時，特別請22縣市政府協助醫療人員入住防疫旅館。

第三是地方政府設立的地方採檢站人力，希望與醫療院所的醫護人員分離，採檢站人力會請耳鼻喉科醫學會、醫師公會、護理師公會等單位協助採檢，第四個是各個地方政府如果在等待採檢結果者有失聯狀況，會立即啟動警備協尋，以防疫情擴散。

第五為指揮中心醫療應變組和地方掌握病床數與其他醫療資源分配，第六是通報檢驗流程部分，已經簡化機制，能快速傳遞檢驗結果。以利採取防治工作，讓民眾安心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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