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同婚合法將滿2週年 支持同婚民眾突破6成

▲根據行政院性別平等處23日公布的民調顯示，台灣認同同婚的民眾從2年前的37.4％提升到現在的％提升到現在的60.4％。（圖／NOWnews攝影中心）
▲根據行政院性別平等處23日公布的民調顯示，台灣認同同婚的民眾從2年前的37.4％提升到現在的％提升到現在的60.4％。（圖／NOWnews攝影中心）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-23 09:58:26

行政院性別平等處今（23）日公布5月13日至15日進行的性別平等觀念電話民意調查，內容包含性別平等、婚姻、同性戀、跨性別者的態度及促進性別平等措施的同意度；結果顯示，台灣民眾對於各面向的性別平等觀念皆有提升，尤其以「同性伴侶應該享有合法結婚權利」的同意度增加最多，從2年前的37.4％提升到60.4％。

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性平處指出，同婚合法化將在明日滿2週年，截至110年4月30日止，我國已有5,871對同性伴侶登記結婚。而根據最新民調結果顯示，民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利者逐年上升到了60.4%，較2年前的37.4%，提升了23個百分點，亦比去年的調查多了7.9個百分點。此外，有67.2%的民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」、72.2%的民眾同意「同性配偶一樣能把孩子教養好」。由此可知，同性伴侶享有平等成家權利的觀念，已逐漸被民眾認同及尊重。

性平處表示，在民眾對於跨性別者的了解及友善程度方面，有65.1%的民眾同意「可以與跨性別者使用同一個公共廁所」，較去年調查增加3.1個百分點；76.0%的民眾則同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」；更有高達88.9%的民眾認為「可以與跨性別者當同事」，可見民眾對跨性別者的友善程度持續提升。

此外，在性別刻板印象方面，有80.0%的民眾不同意「太太應該比先生花更多時間在做家事」；93.7%的民眾不同意「女性不適合念理工科系」；89.0%的民眾同意「女性和男性一樣適合當高階主管」；另有35.7%的民眾同意「男性比女性適合當公車司機」，和去年的調查結果相比，下降了5.9個百分點，顯示民眾性別刻板印象已逐步鬆動。

性平處表示，行政院致力推動「去除性別刻板印象與偏見」性別平等重要議題，消除對男女任務定型所產生的偏見，促進民眾對多元性別及多元家庭的認識與接受度，引導相關部會制定友善措施及宣導認識不同性別及多元家庭的處境，透過此項定期民意調查，可看出國人性別平等的觀念已有持續進步，未來將積極推動相關措施，營造性別平等的公義社會。

此次調查對象為年滿20歲以上的民眾，以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，於5月13日至15日間執行，共計完成有效樣本1,080份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.98個百分點。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
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