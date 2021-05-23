同婚合法將滿2週年 支持同婚民眾突破6成

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性平處表示，在民眾對於跨性別者的了解及友善程度方面，有65.1%的民眾同意「可以與跨性別者使用同一個公共廁所」，較去年調查增加3.1個百分點；76.0%的民眾則同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」；更有高達88.9%的民眾認為「可以與跨性別者當同事」，可見民眾對跨性別者的友善程度持續提升。
此外，在性別刻板印象方面，有80.0%的民眾不同意「太太應該比先生花更多時間在做家事」；93.7%的民眾不同意「女性不適合念理工科系」；89.0%的民眾同意「女性和男性一樣適合當高階主管」；另有35.7%的民眾同意「男性比女性適合當公車司機」，和去年的調查結果相比，下降了5.9個百分點，顯示民眾性別刻板印象已逐步鬆動。
性平處表示，行政院致力推動「去除性別刻板印象與偏見」性別平等重要議題，消除對男女任務定型所產生的偏見，促進民眾對多元性別及多元家庭的認識與接受度，引導相關部會制定友善措施及宣導認識不同性別及多元家庭的處境，透過此項定期民意調查，可看出國人性別平等的觀念已有持續進步，未來將積極推動相關措施，營造性別平等的公義社會。
此次調查對象為年滿20歲以上的民眾，以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，於5月13日至15日間執行，共計完成有效樣本1,080份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.98個百分點。