校正回歸代表現行防疫弱？醫揭更大問題：恐無法解除三級

台灣新冠肺炎疫情加劇，近來已連續8天單日本土案例破百，指揮中心昨（22）日除了公布本土病例新增321例外，更指出有400例「校正回歸」新增在過去6天，消息引發各界熱議。對此，精神科醫師沈政男在臉書直指，校正回歸凸顯了現行防疫體系太弱，「台灣不過每日新增三百多例，你就忙不過來啊？這代表什麼？這才是『校正回歸』凸顯的問題。」他認為「第二波疫情，也就是你處理第一波疫情留下的案例太慢太鬆散，所造成的社區少量蔓延，才是現在最值得擔心的問題。」





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沈政男發文表示，「校正回歸」當然是各國疫情統計常用的手段，因為一來案例數目太多，再者防疫流程又相當複雜，於是難免塞車，「台灣不過每日新增三百多例，你就忙不過來啊？這代表什麼？這才是『校正回歸』凸顯的問題。不管『校正回歸』是誰的責任，都凸顯了現行防疫體系太弱了，恐怕不是頑強病毒的對手。」





沈政男指出，昨天新增的321例，發病日期與採檢日期都是在5月10日以後，可見這些案例有好多都是5月11日疫情曝光以後的新案例，不是萬華群聚那些舊案例，也因此，男性確診數目首次超過了女性，因為萬華茶室工作者已經越篩越少了。「有沒有看到中南部新增案例越來越多？這都代表疫情曝光後所做的防疫升級，還沒有發揮完全成效，仍有病毒在社區蔓延。不要以為新增案例沒有大爆炸，就以為度過危機了，事實上，如果病毒持續這樣三百、四百佔領社區，大家的生活也會越來越難過。『校正回歸』其實是現行防疫體系無法消化萬華群聚感染的舊案例所打的一個嗝，如果新案例繼續發生、繼續塞，只怕到最後會吐出來。」





▲指揮中心昨（22）日公布，有400例「校正回歸」新增在過去6天。（圖／指揮中心提供）

「舊案例還有多少潛藏在社區？沒人知道。有多少人又傳了第二輪？沒人可以回答。」沈政男舉例，比如基隆有人每天都到萬華，連續去了20多天，但疫情爆發後也是若無其事，根本沒去採檢，直到出現症狀才就醫。昨天中南部的新增案例，好多都是二級警戒底下所發生，比如有人在5月18日還從草屯到台北玩，這證明了二級警戒無法圍堵病毒。但，三級警戒的日子，大家可以忍受多久？





對於「校正回歸四百例是否為蓋牌？」沈政男提到，「最有力的蓋牌反證在這裡：台灣根本沒辦法一天做出700例確診！因為檢驗量能有限。你由每日新增案例的曲線也看得出來，本來都是兩、三百，呈線性發展，一下子卻暴增到七百，顯然不是病毒本身突然大量生小孩，而是病毒以外的因素。」





此外，沈政男更分析直指「校正回歸凸顯消化既有案例能力太差，早已放任第二波疫情在社區少量蔓延」，他認為，第二波疫情，也就是你處理第一波疫情留下的案例太慢太鬆散，所造成的社區少量蔓延，才是現在最值得擔心的問題。「現在的疫情大勢是：第一波疫情沒有繼續爆炸，但第二波疫情的防控也是做得不夠理想，病毒可能已經滲入社區，開始盤根錯節了。當然，不靠疫苗，還是有辦法斬草除根，達到社區清零，因為，武漢就是這麼做，而且成功了。問題是台灣不可能那樣做。試問，如果往後幾個月，每日新增一百多例，往後幾個月，大家可以忍受嗎？三級警戒或許可以把新增壓到兩位數，問題是你不可能三級警戒幾個月。第二波防控已經開始，但台灣社會的對立與攻訐卻是增加了。」（編輯：許苡晴）



