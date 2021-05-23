美軍823砲戰機密文件曝光！曾考慮對中國動用核武保台

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艾爾斯伯格表示，由於當前局勢緊張，他希望藉由公佈這份文件引起美國國會與公眾關注。他認為，今年很可能爆發另一場台海危機，推測五角大廈內部正在討台灣爆發軍事衝突的應急計劃，包括使用如果常規武器難以防禦的情境。
文件內容顯示，時任美軍太平洋空軍司令庫特納（Laurence S. Kutner）認為，一旦兩岸爆發武裝衝突，美方應先朝中國發射核武，不過目標必須僅限於空軍基地，才能遏制反戰派的聲浪；時任美國參謀首長聯席會議主席垂寧（Nathan Twining）則表示，如果中國不停止攻擊，美國別無選擇只能動用核武；當時的美國國務卿杜勒斯（John Foster Dulles）也向參謀首長聯席會議指出，台灣離島淪陷等於中國的侵略又更進一步。
時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）駁回了軍方司令使用核武的提議，決定用傳統武器。背後的原因是，1953年耗時三年的韓戰才剛落幕，美國並不想再打一場長期抗戰，因此決策層一致認同，中共必須停火否則將使用核武的想法。所幸最後局勢趨於緩和，美國對兩岸的戰略模糊也維持了近70年的和平。
對於這份機密文件的價值，美國耶魯大學歷史學家、冷戰和中國問題專家文安立（Odd Arne Westad）認為，在歷史評論與現今局勢判斷上這份文件都非常重要。這也證實，1958年的美國決策層比他過去所設想的更傾向於使用核武。不過，文件也顯示當時官員對核武是否能成功保台仍然存在疑慮，如果今日中國武力犯台，美國決策層在考量部署核武上將面臨巨大的壓力。