鴻海進口輝瑞疫苗無望？陳宗彥閃躲：疫苗已有採購契約
指揮中心今（23）日上午由副指揮官陳宗彥召開記者會，有媒體提問昨（22）日傳出鴻海集團與其他醫藥業者詢問衛福部是否能進口由上海復星代理的輝瑞疫苗？但陳宗彥僅回答，「我們都和業者依照已經可以授權使用的疫苗訂定採購契約，疫苗也會陸續抵達台灣供防疫所需。」
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-23 10:19:03｜2021-05-23 10:22:56
上海復星醫藥董事長吳以芳日前表示，上海復星早在2020年3月就與德國BioNTech公司簽訂協議，有意願提供台灣輝瑞疫苗。有媒體獨家披露，不只醫療業者，鴻海集團也有意願進口，但針對此事指揮中心並未正面回應。
陳宗彥說，疫情指揮中心從去年開始，對各個藥廠也好、COVAX平台也好，都和業者依照已經可以授權使用的疫苗訂定採購契約，疫苗也會陸續抵達台灣供防疫所需。
不過指揮官陳時中先前不只一次表示，如有意願，需檢附檢附完整預防或診治計畫書及相關文獻依據、所需藥品數量及計算依據、藥品說明書、國外上市證明等相關資料申請，不過目前仍未有廠商提出，陳時中也曾經公開表示，「根據有限的數據我想是很難（進口輝瑞）啦。」
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