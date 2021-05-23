房東怕染疫拒租！護理師嘆「只想有床睡」 全場淚喊加油
國內疫情大爆發，雖然已經連續8天超過百例，但還是有許多醫護人員不分晝夜，在第一線崗位堅守著台灣人們。對此，就有名北漂的護理師抱怨，面對疫情自己仍堅守在崗位上，然而醫院宿舍數量不足、同層室友害怕染病，請她另尋住處，甚至連房東也不願租屋給她，讓她不禁感嘆「下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-23 10:33:02
原PO日前在《Dcard》表示，她是一名北漂到台北工作的加護病房護理師，面對疫情升溫，她仍堅守在崗位上，照顧確診的病人沒有壓垮她，就算穿防護裝備，底下濕了又乾、乾了又濕，甚至打完疫苗後燒到40度也努力撐過，但下班後的「戰戰兢兢」卻壓垮了她。
原PO怕自己有個萬一會傳染給別人，因此根本不敢奢求可以回老家抱抱家人，只想要下了班有一張床可以休息，但醫院提供不足量的宿舍，同層的室友害怕染病，請她另尋住處，就連房東也害怕疫情，不願意租房子給她，讓她不禁感嘆「入境的民眾還有防疫旅館，那我們呢？擋在疫情前面的我們呢？在我們堅守在前線為大家的歲月靜好努力時，下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈」。
貼文曝光後，網友們也紛紛替原PO加油打氣，「怎不是室友搬出去，留給第一線的」、「所有醫護人員辛苦了，謝謝你們」、「看到這個突然好想哭哦，最辛苦的你們加油」、「辛苦您了，為您致上最崇尚的敬意」、「雖然沒辦法給你們實質的幫忙，但是加油」、「向所有前線人員致敬...」、「這個世界某些角落很不友善，但大多數的人還是非常感謝你們守在前面」。
事實上，台北市觀光傳播局與部分旅館業者合作，自去年起即提供了「警消醫護加油棧」 ，讓防疫英雄們不用擔心回家影響同住家人，也希望能讓警消醫護人員能夠安心進入休息。（編輯：許智超）