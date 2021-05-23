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房東怕染疫拒租！護理師嘆「只想有床睡」　全場淚喊加油

▲有名護理師抱怨，下班只想有張床休息，但房東怕疫情不願租屋給她、同層室友請她另尋住處、醫院宿舍數量不足。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲有名護理師抱怨，下班只想有張床休息，但房東怕疫情不願租屋給她、同層室友請她另尋住處、醫院宿舍數量不足。（示意圖／翻攝自pexels ）

編輯中心/綜合報導

2021-05-23 10:33:02

國內疫情大爆發，雖然已經連續8天超過百例，但還是有許多醫護人員不分晝夜，在第一線崗位堅守著台灣人們。對此，就有名北漂的護理師抱怨，面對疫情自己仍堅守在崗位上，然而醫院宿舍數量不足、同層室友害怕染病，請她另尋住處，甚至連房東也不願租屋給她，讓她不禁感嘆「下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈」。

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原PO日前在《Dcard》表示，她是一名北漂到台北工作的加護病房護理師，面對疫情升溫，她仍堅守在崗位上，照顧確診的病人沒有壓垮她，就算穿防護裝備，底下濕了又乾、乾了又濕，甚至打完疫苗後燒到40度也努力撐過，但下班後的「戰戰兢兢」卻壓垮了她。

原PO怕自己有個萬一會傳染給別人，因此根本不敢奢求可以回老家抱抱家人，只想要下了班有一張床可以休息，但醫院提供不足量的宿舍，同層的室友害怕染病，請她另尋住處，就連房東也害怕疫情，不願意租房子給她，讓她不禁感嘆「入境的民眾還有防疫旅館，那我們呢？擋在疫情前面的我們呢？在我們堅守在前線為大家的歲月靜好努力時，下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈」。

▲原PO感嘆，「下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈」。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO感嘆，「下了班有一張床睡怎麼那麼奢侈」。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛替原PO加油打氣，「怎不是室友搬出去，留給第一線的」、「所有醫護人員辛苦了，謝謝你們」、「看到這個突然好想哭哦，最辛苦的你們加油」、「辛苦您了，為您致上最崇尚的敬意」、「雖然沒辦法給你們實質的幫忙，但是加油」、「向所有前線人員致敬...」、「這個世界某些角落很不友善，但大多數的人還是非常感謝你們守在前面」。

事實上，台北市觀光傳播局與部分旅館業者合作，自去年起即提供了「警消醫護加油棧」 ，讓防疫英雄們不用擔心回家影響同住家人，也希望能讓警消醫護人員能夠安心進入休息。（編輯：許智超）

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
33.45%66.55%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
89.37%10.63%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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