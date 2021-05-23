台灣醫療量能挺得住？醫喊「1關鍵」　曝國際這樣看台灣

指揮中心昨（22）日除了公布本土病例新增321例外，更指出有400例「校正回歸」新增在過去6天，而「校正回歸」4字一出，網路上立刻掀起各種酸言酸語。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇在臉書直言「這周真的是台灣狂風暴雨的一周」，他更曝光「國際上在這一周以來是怎麼看我們的？」





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姜冠宇在臉書發文表示，這周真的是台灣狂風暴雨的一周，他也經歷剝皮寮快篩站，到醫院全面降載轉為COVID專責病房的過程，不過，他認為「目前無論是否有校正回歸，重點是現在的每天確診新案例數，我們有承接的量能才是關鍵。」他接著提到，「先前我講過10+3的二採陰才解隔出院的原則，但是每個病人都10+3，這樣下去我們的死亡率可能是會提升的...說真的，現在設立檢疫所和各醫院急診快篩站之後，需要專責照護需求的病患浮現、大增。」





▲姜冠宇表示，以PCR為主，且回溯滿10天的定義，CT值大於等於30者，不須採即可滿10日解隔，這樣就能增加翻床率，讓症狀更嚴重的比較不會被輕症給卡床了。（圖／翻攝自姜冠宇醫師臉書）

▲指揮中心昨（22）日除了公布新增321例本土確診個案外，更指出有400例「校正回歸」新增在過去6天。（圖／指揮中心提供）

姜冠宇接著說，「輕症的病人，如果當初PCR核酸檢測的Ct值夠高（大於等於30），其實就不須二採，觀察滿10日即可出院，又以PCR為主，並且回溯滿10天的定義，嚴格拉發病日為起始日，而非採檢日，就是開始發生不舒服、發燒，或呼吸道症狀的那天，不要感覺這沒什麼，因為輕症比例較多，這樣就可以增加翻床率，讓症狀更嚴重的比較不會被輕症給卡床了。」





而與此同時，國際上，在這一周以來是如何看台灣的呢？姜冠宇透露，資料新聞作家Katharina Buchholz是這樣說的，「對於大多數國家政府來說，一天之內僅有有200-300例新病例聽起來像是個好消息，但對於台灣而言，這一數字引發了迄今為止對最嚴格措施。電影院和其他娛樂場所被命令關閉，而聚會僅限於室內最多五人，戶外最多十人。以前台灣的每日記錄從未超過35例。台灣人在2020年整個享有著沒有病毒、相對正常的生活。」





Katharina Buchholz也談及，「有些國家與台灣些許類似，前陣子才擺脫了冠狀病毒的爆發，但突然病例數上升到異常高的水平。越南在2020年每天記錄不到50例，而在近日又發生了近300例新感染；泰國是另一個被視為COVID-19模範生的國家，在去年5月至11月之間幾乎沒有記錄，在12月至2月之間發生一小段浪潮，一天可超過1000例。當前的感染浪潮更加凶猛，該國創下了單日近4900例的新記錄；寮國的情況也很相似。」他直言「大家說同島一命，其實我覺得鄰近國家也都是互相接地氣。」（編輯：許苡晴）



