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直播／「校正回歸」重挫指揮中心　還有幾例？陳時中說明

▲中央流行疫情指揮中心昨（22）日首次公布有確診個案的「校正回歸」狀況，陳時中下午也將說明最親國內疫情狀況。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中央流行疫情指揮中心昨（22）日首次公布有確診個案的「校正回歸」狀況，陳時中下午也將說明最親國內疫情狀況。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-05-23 14:00:00

中央流行疫情指揮中心昨（22）日首次公布有確診個案的「校正回歸」狀況，新增確診人數高達400人，也引起許多民眾不滿，更質疑有「蓋牌」之嫌，台北市長柯文哲更因為指揮官陳時中指地方通報慢引發不滿，在臉書酸陳「不要創造新名詞」，而指揮中心將在今（23）日下午召開記者會，由陳時中親自說明國內疫情狀況，跟著《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握第一手消息。

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指揮中心統計，截至目前國內累計3862例確診，分別為1108例境外移入，2701例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530移除為空號。17例確診者死亡。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.28%67.72%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.18%11.82%
2021-05-20-2021-05-23
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

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你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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