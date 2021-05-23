直播／「校正回歸」重挫指揮中心 還有幾例？陳時中說明
中央流行疫情指揮中心昨（22）日首次公布有確診個案的「校正回歸」狀況，新增確診人數高達400人，也引起許多民眾不滿，更質疑有「蓋牌」之嫌，台北市長柯文哲更因為指揮官陳時中指地方通報慢引發不滿，在臉書酸陳「不要創造新名詞」，而指揮中心將在今（23）日下午召開記者會，由陳時中親自說明國內疫情狀況，跟著《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握第一手消息。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-23 14:00:00
指揮中心統計，截至目前國內累計3862例確診，分別為1108例境外移入，2701例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另案530、案1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530移除為空號。17例確診者死亡。
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