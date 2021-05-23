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NBA／籃網靠三巨頭就夠了！合轟82分　首戰逆轉塞爾提克

▲Kyrie Irving、Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kyrie Irving、Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-23 10:59:26

季後賽首輪，東區第2種子籃網今(23)日主場迎戰第7種子塞爾提克，籃網三巨頭KevinDurant、KyrieIrving、JamesHarden久違合體，聯手繳出82分，率隊以104:93逆轉獲勝，在近1萬5千名球迷面前拿下G1。

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籃網三巨頭在例行賽因傷、請假等原因合體次數鮮少，賽前總教練Steve Nash也坦言團隊磨合不像其他隊那麼久，今天開局反映主帥擔憂，團隊表現低迷僅拿到16分，好在，次節迅速調整攻下31分，不過上半場打完仍落後6分。

易籃再戰，籃網急起直追，第三節回敬31:20逆轉戰局，Durant單節灌進11分，籃網反到領先5分。第四節中段，籃網攻下一波9:0，Kyrie Irving連投帶切包辦7分，擴大雙位數領先，終場就以11分之差獲勝。

Durant攻下全場最高32分12籃板，Irving挹注29分6籃板，Harden也有21分9籃板8助攻，籃網幾乎就靠這3人就贏得勝利，其他有得分的5人加總僅22分。

綠衫軍部分，Jayson Tatum繳出最高22分5助攻，Marcus Smart和Kemba Walker各有17和15分進帳，團隊命中率僅36.9$，下半場失準無緣守住勝利。

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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.67%67.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
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2021-05-20-2021-05-23
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