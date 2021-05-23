Pan Piano「深V制服」辣扮學生妹 上下禁區春光全洩
擁有240萬訂閱人數的台灣女YouTuber「Pan Piano」，身材火辣、琴技高超，卻始終一直沒在影片露臉，靠著神祕感吸引大批粉絲追隨。擅長Cosplay的Pan Piano，近日挑戰《刮掉鬍子的我與撿到的女高中生》女主角「沙優」的女子高中生造型，白色襯衫大開深V，整段影片露出黑色內衣，傲人上圍全面解禁，性感程度破表，上線不到12小時點閱率飆破14萬次。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-23 10:57:05｜2021-05-23 10:58:55
Pan Piano在影片開頭穿著高中制服坐在地板，短裙遮不住雪白大腿，讓粉絲大飽眼福，隨後她脫下外套坐在鋼琴前，米色毛衣、白色襯衫大開深V，紅色領結掉在右胸前，白嫩美胸大方見客，露出深長事業線，隨著她行雲流水的琴聲，胸前春光也跟著波濤洶湧，讓人看了目不轉睛。 Pan Piano這段視覺兼顧聽覺的福利影片，獲得網友熱烈迴響，粉絲紛紛留言「思考著究竟自己哪天可以撿到制服的小P」、「還蠻有創意的，跟女主角穿著和身材像不愧是P醬」、「謝謝 Pan Piano！超愛這部動漫的」、「這服裝直接香到宇宙的另一邊」。