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Pan Piano「深V制服」辣扮學生妹　上下禁區春光全洩

▲台灣女YouTuber「Pan Piano」辣扮高中生。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
▲台灣女YouTuber「Pan Piano」辣扮高中生。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-23 10:57:05｜2021-05-23 10:58:55

擁有240萬訂閱人數的台灣女YouTuber「Pan Piano」，身材火辣、琴技高超，卻始終一直沒在影片露臉，靠著神祕感吸引大批粉絲追隨。擅長Cosplay的Pan Piano，近日挑戰《刮掉鬍子的我與撿到的女高中生》女主角「沙優」的女子高中生造型，白色襯衫大開深V，整段影片露出黑色內衣，傲人上圍全面解禁，性感程度破表，上線不到12小時點閱率飆破14萬次。

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▲Cosplay造型講究的「Pan
▲Cosplay造型講究的「Pan Piano」，神還原漫畫女主角「沙優」。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
Pan Piano在影片開頭穿著高中制服坐在地板，短裙遮不住雪白大腿，讓粉絲大飽眼福，隨後她脫下外套坐在鋼琴前，米色毛衣、白色襯衫大開深V，紅色領結掉在右胸前，白嫩美胸大方見客，露出深長事業線，隨著她行雲流水的琴聲，胸前春光也跟著波濤洶湧，讓人看了目不轉睛。

▲Pan
▲Pan Piano靠高超琴技和不露臉的神祕感引起話題。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
Pan Piano這段視覺兼顧聽覺的福利影片，獲得網友熱烈迴響，粉絲紛紛留言「思考著究竟自己哪天可以撿到制服的小P」、「還蠻有創意的，跟女主角穿著和身材像不愧是P醬」、「謝謝 Pan Piano！超愛這部動漫的」、「這服裝直接香到宇宙的另一邊」。

 

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民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.67%67.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.56%11.44%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

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