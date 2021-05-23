NBA／聯盟惹不起？詹皇觸防疫規定卻免禁賽 沃神曝原因
衛冕軍洛杉磯湖人在附加賽險勝金州勇士，拿下西區第7種子席次，明日季後賽首輪將出戰鳳凰城太陽，不過美國媒體爆料，超級球星「詹皇」LeBron James違反聯盟防疫規定，但卻沒有被禁賽，引發球迷罵聲一片。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-23 11:42:14
《ESPN》爆料，詹皇在和勇士附加賽前，和幾名藝人出席龍舌蘭酒的品牌活動，可能違反聯盟的防疫健康安全協議，但聯盟卻表示，已和球隊解決這件事了。
知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski更表示，詹皇不會被禁賽，聯盟認為這社交程度還不會散播病毒，所以詹皇會出現在周日和太陽的G1中。
這事件也掀起網路上球迷一陣討論，有網友狂罵，「這對NBA來說是恥辱，有許多球員因此被禁賽，為何詹皇不用？」、「詹皇得到特別待遇，對聯盟和他的職業生涯來說真是丟臉。」。
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