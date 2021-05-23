  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／聯盟惹不起？詹皇觸防疫規定卻免禁賽　沃神曝原因

▲湖人超級球星「詹皇」LeBron James違反聯盟防疫規定，但卻沒有被禁賽，引發球迷罵聲一片。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人超級球星「詹皇」LeBron James違反聯盟防疫規定，但卻沒有被禁賽，引發球迷罵聲一片。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-23 11:42:14

衛冕軍洛杉磯湖人在附加賽險勝金州勇士，拿下西區第7種子席次，明日季後賽首輪將出戰鳳凰城太陽，不過美國媒體爆料，超級球星「詹皇」LeBron James違反聯盟防疫規定，但卻沒有被禁賽，引發球迷罵聲一片。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《ESPN》爆料，詹皇在和勇士附加賽前，和幾名藝人出席龍舌蘭酒的品牌活動，可能違反聯盟的防疫健康安全協議，但聯盟卻表示，已和球隊解決這件事了。

知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski更表示，詹皇不會被禁賽，聯盟認為這社交程度還不會散播病毒，所以詹皇會出現在周日和太陽的G1中。

這事件也掀起網路上球迷一陣討論，有網友狂罵，「這對NBA來說是恥辱，有許多球員因此被禁賽，為何詹皇不用？」、「詹皇得到特別待遇，對聯盟和他的職業生涯來說真是丟臉。」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心定調2人以上開車須戴口罩，您認為是否太矯枉過正？

是，有點太誇張了
不是，防疫期間這樣比較安全
32.67%67.33%
2021-05-21-2021-05-24

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
88.56%11.44%
2021-05-20-2021-05-23
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀