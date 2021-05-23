楊文科po出竹縣疫調辦公室照片：多一點鼓勵與打氣

新竹縣長楊文科今（23）日在他的臉書粉絲專頁po出衛生局疫調辦公室照片，並在貼文中說：「照片中是疫調同仁每日埋首工作的日常，經常加班到半夜的他們，面對疫調進度，比誰都心急。」呼籲大家：「多一點鼓勵與打氣，少一點謾罵和猜忌。」





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楊文科貼文中說：「這段時日以來，衛生局同仁每一天都不確定什麼時候能下班，面對疫情關鍵時刻，他們只一心想要盡速處理手上數量龐大繁雜的疫調、建檔、通報工作，疫調完成後馬上通知環保局進行消毒作業，每個環節都分秒必爭、每一天都在跟時間賽跑，為的是能讓民眾安心、讓病毒散播的可能性降到最低，在這樣高壓的工作下，所有同仁一致繃緊神經、不敢鬆懈。」





楊文科貼文中強調：「我們明白大家在得知當日有確診者後，會很急迫地想要知道足跡資訊，但有關確診者足跡的公布，依據全國防疫會議的結論，必須確認正確性後始可公佈，他縣市的足跡，亦先行通報各地方政府知悉。另外，中央規定之公布足跡準則，僅可公布發病日前3天之足跡，不可公布場所包括：職場、學校、醫院、診所、旅館、家庭、私人聚會場所。每一則公布的疫調結果，都是在遵照中央的準則以及多方審慎評估考量下產生。」





貼文中也表示：「衛生局根據疫調結果，公布確診者公共場所活動史，最主要的目的，是要提醒鄉親，曾經在相同時間，出入這些高風險公共場所的民眾」，要進行自我健康監測，如出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，應儘速就醫。千萬不要把公佈足跡作為窺探他人隱私的依據，也不用有責怪的情緒。染疫不是確診者的錯，店家被公布也不是因為他們做錯什麼。疫調和公布足跡是為了公衛需求，追蹤相關風險，請大家不用恐慌！





楊文科在貼文中呼籲：「昨（22）日的案3612及案3865，兩案確診者生活習慣皆十分單純，所涉公共場所不多，請大家寬心，也請相信衛生局人員的專業；在疫情升溫的緊張時刻，我能理解大家心中的焦急和慌張，但此時也正是我們應該團結起來、互相打氣鼓勵的時候，請對我們辛苦的第一線人員多一些信心和支持、少一點謾罵和猜忌，我們需要的是站在同一陣線對抗疫情，而不是製造更多恐慌及對立。」



